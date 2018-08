Voies de faits armés: trois ans de prison pour avoir battu un ami à coups de bouteille et de poing

Un homme de 26 ans qui a sérieusement blessé au visage et à la tête un ami à coups de bouteille de bière et de poing dans un appartement de Loretteville a écopé d’une lourde peine de 36 mois d’emprisonnement.

Puisque Laurent Gariépy est détenu depuis son arrestation, il lui reste 23 mois à purger derrière les barreaux.

Le jeune homme qui possède déjà une longue feuille de route en matière criminelle s’était fait «connaître» du grand public, en janvier 2015, après qu’il eut attaqué une serveuse et agressé un client à coups de hachette au bar La Liaison de Cap-Rouge.

Il était sous le coup d’une ordonnance de probation lorsque la violente agression est survenue, le 20 juin 2017.

Bouteille 1,18 litre

Après une soirée à avoir consommé de l’alcool et fait la tournée des bars avec un ami et une femme, le trio a terminé la nuit dans un logement de la rue Johnny-Parent.

Une altercation a finalement éclaté entre Gariépy et sa victime, «un ami».

L’accusé a alors « pris une bouteille de bière 1,18 litre vide et l’a fracassée au visage» de l’homme, avant de le frapper «à plusieurs reprises au visage à coups de poing», a relaté la Couronne.

Gariépy a plaidé coupable à des accusations de voies de fait ayant causé des lésions et voies de fait armés.

Traumatisme crânien

Sa victime, qui présentait des «saignements majeurs» cette nuit-là, a subi un traumatisme crânien, «avait l’œil droit qui était ouvert, six autres coupures à la tête et de multiples lacérations au niveau du visage et du cuir chevelu».

La victime avait encore, lors des plaidoyers de culpabilité en février, des cicatrices apparentes.

La peine imposée à Gariépy est une suggestion commune des deux parties, représentées par Me Caroline Munger pour la Couronne et Me Jean Berchmans Grondin pour la Défense.

Il sera aussi soumis à une probation de trois ans.