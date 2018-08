TÉTREAULT, Conrad



À St-Hyacinthe, le 23 août 2018, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Conrad Tétreault, fils de feu Simonne Champigny et de feu Léon Tétreault.Il laisse dans le deuil sa femme Claudette Bernier, ses enfants: Linda Tétreault (Richard Léveillé), feu Alain Tétreault, Julie Tétreault (Benoît Corbeil) et Éric Tétreault (Jessie Boulay). Il laisse également ses petits-enfants: Valérie, Marie-Pier et Alexandre Léveillé, Maya et Émyle Corbeil, Léa et Simon Tétreault, ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants: Gabriel, Anthony et Nathan Boisclair, ainsi que Raphaël Léveillé. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: Gilles Tétreault (Marcelle Paquet), Aline Tétreault (René Dion), feu Jean-Yves Tétreault et feu Diane Tétreault. Il laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 août de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 à la:1115, GIROUARD OUEST, ST-HYACINTHEwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées en l'église de Sainte-Rosalie le vendredi 31 août à 10h30. Vendredi le salon ouvrira à 9h00.