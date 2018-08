ZIENKA, John



À Montréal, le 25 août 2018, est décédé paisiblement M. John Zienka, à l'âge de 87 ans.Prédécédé de son épouse Albina Zienka née Fyleris, il laisse dans le deuil ses enfants Robert, David et Lynn (Bill Goodwin), ses petits-enfants David et Evelyn, la famille Rimeikis, son beau-frère Leonard Fyleris, sa nièce Samantha, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 29 août de 19h à 22h, le jeudi 30 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 31 août à compter de 9h30.Les funérailles seront célébrées vendredi à 11h en l'église St-Casimir, 3420, Parthenais (angle Sherbrooke est) et seront suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges