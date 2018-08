MARTEL, Paul



À St-Jean-sur-Richelieu, le 17 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Paul Martel de Carignan, conjoint de Mme Denyse Kirouac, fils de feu Gilbert Martel et feu Thérèse Brosseau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères: feu Gilles (Simone), Robert (Lise), Jean-Claude (Suzanne), feu Jean-Denis (Hermance) et Léon (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5le samedi 1er septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Un hommage suivra au salon funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.