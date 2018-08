BRICAULT, Mariette



née ArchambaultC'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mariette Archambault, épouse du Dr Yvon Bricault.Outre son partenaire de vie, elle laisse dans le deuil son fils Pascal (Diane Miquelon), sa fille Mélissa (François Veilleux) et ses 4 petites-filles adorées Julianne, Sabrina, Camille et Rosalie. Elle sera également manquée par sa soeur Chantal (Peter LaFontaine), sa belle-soeur Suzanne (feu Michel Archambault), ses neveux, nièces et ses compagnons à quatre pattes, Daisy et Lucky.La famille vous accueillera au complexe:le mercredi 29 août 2018, dès 14h. Les funérailles seront célébrées en la chapelle du complexe à 16h15.Un merci tout spécial au personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval qui ont assuré à notre chère Mariette une fin de vie dans la paix et dans la dignité.Vous pouvez témoigner de votre sympathie en faisant un don à cet organisme en sa mémoire ou à la Fondation Maxime-Letendrewww.maximeletendre.org