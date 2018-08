4 idées pour moderniser la fonction RH

Article fourni par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

L’innovation est aussi importante pour les ressources humaines que pour les autres fonctions d’une organisation. Deux membres de l’Ordre des CRHA proposent des idées pour moderniser les RH.

Voir l’employé comme un client

« Si on considère l’employé comme un client et que l’on gère son expérience comme on gérerait l’expérience d’un client en magasin, on s’efforce d’être plus créatif dans le soutien qu’on lui propose pour que, lorsqu’il vient travailler chez nous, il ait envie de rester. Avec cette approche, on prend également mieux en charge l’employé dans son ensemble, avec ses compétences, ses savoirs et son expérience, pour le faire participer à l’organisation du travail. » – Marc-André Duval, directeur des ressources humaines, Caisse de dépôt et placement Infra

Démocratiser l’information grâce aux systèmes de gestion du 21e siècle

« Les solutions informatiques en RH sont meilleures qu’avant. Elles couvrent tous les besoins, de l’embauche d’un employé à son départ : intégration, formation, évaluations, rémunération. L’avantage est de pouvoir partager l’information avec les gestionnaires de façon interactive, rapide et détaillée, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions sur le terrain. Par exemple, si on parle d’évaluation de rendement, on n’aura plus seulement des rencontres périodiques. Un employé qui a fait un bon coup pourra l’enregistrer lui même dans le module et recevoir une rétroaction immédiate de son superviseur. » – Anne-Marie Mallet, CRHA, directrice des ressources humaines, Artika

Penser l’intégration travail-famille

« Au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de la conciliation travail-famille. On doit maintenant parler d’intégration. Avec toutes les technologies mobiles qu’on a aujourd’hui, le travail n’arrête jamais. La famille non plus. Il faut trouver des façons d’intégrer le tout pour que ce soit gagnant pour l’entreprise comme pour l’employé. Une façon d’y arriver est d’évaluer l’employé sur ses résultats et non sur le nombre d’heures travaillées. Notre rôle aux RH est d’amener cela dans les organisations et d’en démontrer les bons côtés. » – Marc-André Duval

Mieux intégrer les RH à l’entreprise

« Les spécialistes en RH doivent avoir un langage mieux adapté aux affaires, devenir plus compétents dans la compréhension des affaires de l’entreprise et plus sensibles aux décisions d’affaires afin de mieux répondre aux besoins. Les RH doivent être considérées comme un partenaire d’affaires intelligent. Leur vision doit être plus globale pour soutenir l’entreprise de façon plus globale. » – Anne-Marie Mallet

« Auparavant, on avait des services de RH centralisés. Je pense qu’on doit carrément fermer ces services et envoyer les spécialistes des RH s’asseoir parmi les employés qu’ils soutiennent. Cela permet de comprendre les enjeux en temps réel et de changer la façon d’offrir nos services. Nous pouvons également mieux intégrer la fonction RH aux autres fonctions de l’entreprise et penser en tenant compte des employés dès la conception d’un projet, pour qu’ils soient mieux intégrés à celui-ci. » – Marc-André Duval