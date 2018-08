400 personnes à un souper pour les démunis

MONTRÉAL | Près de 400 personnes ont partagé un repas lundi soir avec une formule unique dans un restaurant de Rosemont-La-Petite-Patrie, à Montréal, pour venir en aide aux plus pauvres et combattre la solitude.

Jean-René Bernier, un ancien itinérant qui travaille désormais avec ceux qui vivent dans la rue, a lui-même organisé ce souper au Bistro L'Enchanteur.

«Les personnes qui vont participer à l’événement vivent soit dans la précarité ou dans une solitude immense. Imagine, il y en a même là-dedans qui n’auront jamais la chance d’aller manger au restaurant durant toute leur vie. On leur donne l’opportunité d’y aller avec ce souper », raconte avec émotion M. Bernier.

«Il faut voir leur regard qui change tout de suite quand on leur tend la main, poursuit-il. C’est la chose qui me motive le plus, depuis quatre ans maintenant, en aidant ces gens qui vivent dans la précarité.»

Le principe de la soirée s’articule autour de la formule «donner au suivant». Pour chaque entrée pour le repas vendue au coût de 40 $, une autre entrée est offerte gratuitement à une personne dans le besoin.

«C’est ce qui est unique ce soir, on n’aura pas uniquement des gens pauvres ou seuls. Tout le monde se mélange, autant les 200 donneurs que les 200 autres qui reçoivent. Il y a même des musiciens, c’est vraiment une ambiance le fun», explique l’organisateur.

D’autres soupers, visant à aider des groupes en situation de précarité, ont eu lieu au même bistro dans le passé. En revanche, c’était la toute première fois que Jean-René Bernier appliquait cette formule pour un de ses propres événements. Un véritable succès, selon lui.

Un de ses derniers repas

La soirée de lundi était dédiée à Gilles Ducharme, présent au repas, qui n’a plus que quelques mois à vivre en raison de son cancer du cerveau en phase terminale.

«C’est bien d’aider les pauvres du coin et de pouvoir briser mon isolement en participant au souper. Je suis seul maintenant que ma femme est décédée. Je suis né dans le quartier. Je me suis même marié dans l’église juste ici à côté du Bistro et j’y suis encore 74 ans plus tard », témoigne-t-il.

M. Ducharme se faisait autrefois surnommer «Michel-Ange» en raison de son métier consistant à peindre l’intérieur des cathédrales. Retraité depuis six années, il a décidé de ne pas combattre sa maladie après son diagnostic de cancer. Sa femme est morte récemment.

Les repas de la soirée ont été concoctés avec les dons des commerçants de Rosemont-La-Petite-Patrie et avec l’aide de bénévoles. Tous les fonds amassés seront distribués aux organismes venant en aide aux personnes en situation d'itinérance et à la Maison des greffés Lina-Cyr.