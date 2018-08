LEGRIS, Réal



À Laval, le 26 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé Réal Legris, époux de Gertrude Bélisle et père de feu Robert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Daniel), Danielle (Bernard), Brigitte (Bernard), Nathalie, Patsy (Jean-François) et Marco (Marie-Josée), ses petits-enfants Patrice, Vincent, Simon, Émilie, Genève, William et Charles, son frère, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 30 août 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h, vendredi dès 8h30. Une réunion de prières sera célébrée au salon même vendredi le 31 août 2018 à 9h30 suivie de l'inhumation au cimetière de Rawdon.