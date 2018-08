CHOUINARD, Léane



À Laval, le jeudi 23 août 2018 est décédée, à l'âge de 64 ans, Léane Chouinard, épouse de Yves Aubin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils François (Chaoyun), ses soeurs France (Phil) et Sylvie (Yvon), son beau-frère Serge ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 31 août 2018 de 19h à 22h et le samedi 1er septembre de 9h à 10h.Une cérémonie aura lieu à 10h le samedi 1er septembre 2018 en la chapelle du complexe.