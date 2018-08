CORMIER, Lucien



Le 25 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé Lucien Cormier, époux de Monique Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Franky, Cathya (Yvan) et Annik (Enzo), ses petits-enfants Maxime, Audrey, Véronique, Dominique, Jacob et Luca, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er septembre de 14h à 17h et de 19h à 20h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 20h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Société Canadienne du cancer serait apprécié.