COLBERT, Gabriel



À Montréal, le 23 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gabriel Colbert, époux de Mme Yvette St-Cyr.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvon, Daniel, Nathalie (Pierre Coutu) et Richard, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 31 août 2018 de 14h à 17h, de 19h à 21h et le samedi 1er septembre 2018 de 11h à 14h au salon funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 1er septembre 2018 à 14h en l'église St-Jean Vianney, 6421, 25e Avenue, Montréal.