Atteinte d'un cancer, elle se fait offrir la maison de ses rêves

L'histoire d'une jeune mère de famille de 27 ans atteinte d'un lymphome hodgkinien a tellement ému ses proches que ceux-ci ont décidé de lui venir en aide d'une façon bien spéciale.

Marie-Christine Bouchard a appris en dernier qu'elle souffre d'un cancer s'attaquant à ses globules blancs. Or, à ce moment, elle et son conjoint Étienne Sigier avaient pour projet d'amorcer la construction de la maison de leur rêve cet été. En raison de la maladie, ils ont dû mettre leur plan sur la glace.

Les collègues d'Étienne, qui travaille comme pompier à Lévis et à Saint-Apollinaire, ont été touchés par cette histoire, au point d'unir leurs efforts pour construire la maison rêvée du couple. Ils ont fait appel à plusieurs partenaires et amis qui ont accepté volontiers d’embarquer dans le projet. Le chantier est commencé et la maison devrait prendre forme dans les prochaines semaines.

Étienne était au courant des démarches de ses collègues depuis plusieurs mois, mais c’est lundi soir qu’il a dévoilé la nouvelle à Marie-Christine devant le terrain de leur future maison, ce qui a donné lieu à un moment chargé en émotions.

«Je suis vraiment émue. Je ne m’attendais pas du tout à ce qui se passe présentement. Je suis touchée, c’est certain. Je n’en reviens pas de la générosité des gens depuis le début de ma maladie», a expliqué Marie-Christine Bouchard quelques minutes après avoir appris la nouvelle.

Le projet devrait redonner des forces à la jeune femme de 27 ans qui vivra des moments difficiles dans les prochains mois. Dans une semaine, elle retournera à l’hôpital pour une greffe de moelle osseuse. Elle passera donc 1 mois en isolement, loin de sa famille, de ses amis et, surtout, de ses deux enfants de 3 et 1 an.