Brad Collinson cassera la glace contre Laval

Le hasard fait parfois très bien les choses.

Embauché par les Stingers de Concordia au début juin, Brad Collinson vivra son baptême comme entraîneur-chef face au Rouge et Or de l’Université Laval de Glen Constantin qu’il considère comme son mentor.

« Veut, veut pas, c’est spécial de jouer ce premier match contre Laval, a raconté le nouvel entraîneur-chef des Stingers dont la troupe a profité d’un congé la fin de semaine dernière. J’ai passé plusieurs années à Laval comme entraîneur adjoint. C’est certainement une partie spéciale. Glen m’a tout montré et c’est maintenant à moi de mettre en place ma propre structure. Je vais avoir des papillons comme à chaque match, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et non les entraîneurs. »

Constantin se réjouit pour son ancien adjoint. « Je suis fier de Brad, a exprimé le pilote lavallois. Il nous a donné huit ans de bons services et je suis content pour lui. Les premières années, sa famille était à Montréal et ce n’était pas évident pour lui. Ce n’est pas tous les adjoints qui ont des aspirations à devenir entraîneurs-chef, mais nous sommes contents comme organisation qu’un adjoint obtienne une opportunité ailleurs. Ça démontre qu’on forme des entraîneurs de qualité. Il y a plusieurs coordonnateurs, mais Brad est le premier ancien joueur ou entraîneur du Rouge et Or à obtenir un poste d’entraîneur-chef dans le réseau universitaire. »

Du succès

Constantin est convaincu que Collinson connaîtra du succès. « C’est un gars très, très bien organisé, un bon communicateur et un gars qui a une bonne relation avec ses joueurs. À Laval, je lui ai fait vivre toutes les situations possibles avec moi et ce fut bénéfique pour son développement. Comme entraîneur-chef, tu es un gestionnaire et c’est important de déléguer. »

Constantin et Collinson ont été en contact depuis le début des camps d’entraînement, mais c’est plus discret cette semaine. « Je serai toujours là pour le conseiller, a indiqué l’entraîneur-chef du Rouge et Or, mais je ne l’aiderai pas à tenter de nous battre. »

Avant le match du Rouge et Or, vendredi dernier à Sherbrooke, Collinson a envoyé un message texte à son ami pour lui souhaiter bonne chance.

Situation similaire

Collinson a vécu une situation similaire, vendredi dernier, quand les Stingers ont accueilli les Lions de York en match présaison. Le pilote Warren Crean a dirigé Collinson avec les Cheetahs de Vanier et c’est lui qui lui a ouvert les portes comme adjoint chez les Stingers.

« C’était cool, a-t-il souligné. C’est le fun de retrouver quelqu’un qui t’a marqué. Nous avons tenu un entraînement conjoint. Son fils aîné est quart-arrière avec les Lions et son plus jeune s’occupait des ballons. »

Amoah de retour à l’entraînement

Absent lors du premier match en raison d’une blessure à une cheville, Christopher Amoah est de retour à l’entraînement à plein régime.

Le porteur de ballon de 5e année s’est blessé lors du match présaison face aux Gryphons de Guelph le 18 août. « Je suis content de revenir au jeu et de pouvoir contribuer, a souligné Amoah après l’entraînement. Je suis à 100 pour cent et j’ai fait tout ce qu’un porteur de ballon doit faire. »

« Ce fut difficile de rater le match d’ouverture et de ne pas pouvoir aider les gars, de poursuivre Amoah, mais je voulais m’assurer de demeurer en santé pour la balance de la saison. Il s’agissait d’une mesure préventive. Avec les années, tu apprends à être à l’écoute de ton corps. »

Amoah s’entraîne avec la première unité. Partant à Sherbrooke lors du premier match, Alexis Côté est sur la touche. Joueur qui s’est démarqué dans la courte victoire de 14-1 face au Vert & Or, Vincent Breton-Robert a eu droit aux bons mots de Justin Éthier. « Quand il est arrivé avec nous, on pensait qu’il serait un porteur qui allait courir uniquement à l’extérieur, a expliqué le coordonnateur offensif lavallois, mais c’est un gars avec du chien qui peut tout faire sur le terrain. Il a connu une belle progression depuis le retour du camp de printemps. Je suis vraiment content. »

Masse en attente

De son côté, Joanik Masse est toujours en attente de sa note finale afin de savoir s’il sera admissible ou non cette saison. « Parce que j’ai décidé de compléter mon DEC en trois ans plutôt que quatre, il a fallu que je rattrape un an et il me manquait un cours que j’ai suivi à distance cet été, a raconté le porteur recrue. J’ai fait mon dernier examen et j’attends ma note finale. Ça devrait rentrer cette semaine. »

« J’étais déçu de ne pas affronter Guelph en match présaison, mais les entraîneurs m’ont vu l’an dernier, d’ajouter le joueur par excellence sur la scène collégiale Division 1 l’an passé. Je progresse et je tente d’aider l’équipe du mieux que je peux. »

Le demi défensif Louis-Philippe St-Amant et le secondeur Jacob Veilleux ont aussi repris le collier alors que le demi-inséré Christian Dallaire a campé le rôle de spectateur, lui qui s’est blessé à une hanche à Sherbrooke.

Quant à Kétel Assé, son genou a tenu le coup, lorsque frappé dès le premier jeu du match à Sherbrooke, mais il devra porter une orthèse pour la reste de la saison.