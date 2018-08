Brassée de linge sale

Les joueurs de l’Impact ont senti qu’il était temps de ventiler collectivement et ils se sont présentés sur le terrain avec une demi-heure de retard, mardi matin, occupés qu’ils étaient à laver leur linge sale en famille.

Faut croire qu’on a fait le ménage dans un vestiaire qui avait peut-être besoin d’un petit coup de dépoussiérage, au vu des dernières performances de l’équipe et surtout de la défaite sans relief de 3 à 1 contre le Toronto FC, samedi soir.

Disons simplement que le revers a laissé des traces et que le moral n’était pas au sommet pour reprendre le boulot.

« C’est pas top, on n’a pas oublié la défaite », a admis le défenseur Rudy Camacho avant l’entraînement de mardi.

Pendant que les joueurs vidaient leur sac dans le vestiaire, Rémi Garde, ses adjoints et le personnel de soutien attendaient sur le terrain. On peut présumer que Garde n’est pas du tout fâché de constater que ses joueurs ont cru bon de rajuster le tir.

Douloureux

Rarement a-t-on vu une défaite faire aussi mal à l’équipe cette saison. Les joueurs voient la fin de saison arriver et le sentiment d’urgence s’installe.

« C’est une défaite, elle fait mal, c’est sûr et on sait que la fin du championnat se rapproche tout doucement. Tous les matchs sont importants », a reconnu Camacho.

Ce qui est étrange dans ce revers, c’est le très mauvais début de match du Bleu-blanc-noir, qui a accordé trois buts aux Torontois avant la demi-heure de jeu.

« Je n’arrive pas à dire pourquoi [ça s’est passé comme ça]. Nous aurions dû être meilleurs dès le début », a simplement laissé tomber le milieu Micheal Azira.

Même si tous les matchs sont désormais cruciaux, on n’a pas senti l’équipe en mission samedi soir, à Toronto.

« J’espère qu’ils sont en mission et c’est à moi de les mettre en mission, a insisté Garde. Mais ça ne part pas d’un mauvais sentiment.

« Le pire, ça serait des joueurs qui se cachent et ne font rien du tout. Or, on n’en est pas là. On est dans une situation où il y a trop d’initiatives individuelles dans les phases offensives et défensives. »

Azira assure que les joueurs savent que l’enjeu est énorme d’ici la fin du calendrier régulier, le 28 octobre.

« Il y a un sentiment d’urgence. La bonne nouvelle, c’est qu’on a beaucoup de joueurs d’expérience et ils veulent vraiment gagner, tout le monde se pousse mutuellement. »

Pas un problème

Tout le monde s’est un peu gratté la tête en constatant que Garde avait placé Ignacio Piatti au poste d’avant-centre contre Toronto.

Le placement de Piatti en attaque a forcé le déplacement de Saphir Taïder de l’axe central à l’aile gauche. Camacho a toutefois insisté pour dire que le problème était ailleurs.

« Le problème il n’est pas là. Nacho a joué avant-centre. Saphir, c’était la première fois, mais ça change pas grand-chose.

« Saphir, même s’il joue à gauche, il peut entrer dans l’axe. Il y a du mouvement de partout, si les joueurs le font ça va. »

Histoire

Au final, on constate que l’Impact s’est égaré depuis quelques matchs et qu’un retour à l’essentiel s’impose.

« Il ne faut pas oublier l’histoire de notre saison, a rappelé Garde. On a eu des débuts difficiles et il faut voir pourquoi et comment on s’est redressés, avec quels principes de jeu et je crois qu’on s’en éloigne.

« Ça fait sept matchs consécutifs qu’on prend un but, c’est significatif. Dans une bonne série, on a fait trois matchs sans prendre de but, on était beaucoup plus hermétiques. »

Jukka Raitala a été sélectionné par l’équipe nationale de la Finlande afin de participer à deux matchs de la troisième division de la Ligue des nations de l’UEFA, contre la Hongrie, le 8 septembre à Tampere, et contre l’Estonie, le 11 septembre à Turku.