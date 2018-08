Bravo à Barrette et au PLQ

Léo, ça va?

Peut-être que je suis en retard dans les nouvelles, mais je viens d’apprendre que Gaétan Barrette, l’actuel ministre libéral de la Santé, a, depuis l’an passé, embauché 13 omnipraticiens français (oui de France) afin de pratiquer dans les quartiers pauvres d’Hochelaga-Maisonneuve et de Montréal-Nord. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Et le PLQ veut recruter environ cent médecins français de plus. Je n’en reviens tout simplement pas. Je suis très agréablement surpris.

Soins à domicile

Nos médecins français vont se faire taxer par leurs collègues québécois de ne point être solidaires, car ils font des soins à domicile et prennent comme patients des vieux, même handicapés et qui se déplacent en fauteuil roulant. Et pour en remettre, ils disent qu’ils aiment pratiquer les soins à domicile et travailler en équipe avec des professionnels de tout acabit qui ne sont même pas médecins. Shame on you!

Des quartiers que nos toubibs évitent

Alors que nos chers médecins québécois, grassement payés, lèvent trop souvent le nez sur la médecine de famille et désertent trop souvent les quartiers pauvres, qui amènent des malades à problème, il se trouve que leurs cousins français ne rechignent point sur ces pseudo-irritants. Au salaire que nos médecins omnipraticiens sont payés, il me semble qu’ils devraient y être et ne pas les boycotter. Mieux : ils devraient en avoir davantage, et dans d’autres quartiers, disons, aussi problématiques.

Encore une fois : bravo

Grâce au travail du ministère de la Santé et de Gaétan Barrette, contrairement à ce qui se faisait avant le Collège des médecins, afin de restreindre volontairement l’offre, les nouveaux médecins français n’ont pas besoin de suivre des cours additionnels de médecine, qu’ils avaient d’ailleurs déjà à suivre en France, et n’ont pas à faire de stage afin de se voir délivrer un permis d’exercice. Par contre, et j’y suis favorable, ils doivent s’engager à travailler pour quatre ans dans les quartiers défavorisés, souvent appelés « déserts médicaux ».

Et si on ajoutait à ça l’ajout d’infirmières

Tout ministre de la Santé devrait continuer sur cette lancée en autorisant l’ouverture de cliniques dirigées par des infirmières, comme cela se fait ailleurs au Canada et dans le monde, et ouvrir des facultés de médecine en régions, où tous les cours s’y donneraient (Abitibi, Bas-du-Fleuve, Côte-Nord, Saguenay, Mauricie, etc.) afin de pallier à la pénurie chronique de médecins dans ces régions.

Qui suis-je?

Non je ne suis pas tombé sur la tête. Mais on se doit honnêtement d’applaudir les bons gestes posés par des politiciens de tout parti politique qui viennent en aide aux moins nantis dans la société. Peut-être vais-je me faire crier des noms. C’est justement ça mon problème essentiel : pour les gauchistes, je suis à droite. Pour les droitistes, je suis à gauche. Pour les intellectuels, je ne suis qu’un populiste. Pour certains universitaires, je n’en suis pas vraiment un. Pour les comptables, je ne le suis pas et etc.

Je suis dans les limbes, dans un vacuum et un vide existentiel. Je me cherche depuis toujours, mais je ne me trouve pas. À l’aide!