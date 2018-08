GRISÉ, Gaston



À Montréal, est décédé le 23 août 2018, à l'âge de 90 ans, Monsieur Gaston Grisé, époux de feu Monique Fortin.Pharmacien retraité originaire de Drummondville, il habitait toujours à Laval-des-Rapides où il a fièrement servi ses clients de la Pharmacie Grisé pendant 33 belles années.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Marc, Diane (Jocelyn Goudreau) et Marie-Claude, ses petits-enfants Fannie et Cédric, sa soeur Rollande Rivard et son beau-frère Robert Fortin (Francine), ses belles-soeurs Ida, Claudette, Mariette et Louise, ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s.Des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.La famille accueillera parents et amis au complexe:le jeudi 30 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi 31 août de 9h à 10h. Les funérailles auront lieu jeudi à l'église Bon-Pasteur de Laval au 400 rue Laurier à 11h, suivies de l'inhumation.