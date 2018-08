Centre d’hébergement et de soins de longue durée Saint Brigid’s: une des préposées disant avoir été séquestrées témoigne

Nathalie Douillard a accepté de livrer son témoignage « pour que les choses changent et s’améliorent ». Lundi, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale a dénoncé de l’abus de pouvoir de la part de l’employeur, en rapportant notamment la « prise d’otage » de cinq préposées, réalisée en vue de combler une absence pour le quart de travail de soir.

La direction s’est défendue, indiquant qu’il n’y avait jamais eu de « séquestration » et que le remplacement s’est réglé en trois minutes.

« Je lui ai dit que j’étais monoparentale et que j’avais un enfant à aller chercher. Elle a dit : si c’est ton tour de rester, tu vas rester », poursuit-elle. « On a essayé de sortir et ils ne voulaient pas ».