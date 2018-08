Cette jupe signe son grand retour juste à temps pour l’arrivée de l’automne

Après le grand retour de la jupe à carreaux, c’est au tour de la jupe à plis de se pointer le bout du nez à nouveau, au plus grand bonheur des romantiques de ce monde.

Mise de côté depuis quelques années, la jupe plissée est officiellement de retour, en version midi ou mini. La jupe parfaite pour faire une transition de saison de feu!

La version midi donne un look plutôt boho-romantique, mais est d’un confort inégalé. Pour un maximum de style, les influenceuses la portent très haute, cintrée à l’aide d’une ceinture.

Pour les journées plus froides, il suffit de troquer les sandales pour des bottillons et le tour est joué!

Pour les moins frileuses, optez pour la version mini, avec de plus grands plis. Oui, oui, celle de style écolière!

Ne vous inquiétez pas, on est loin de l’époque où on aurait dit que Britney Spears et Christina Aguilera faisaient un concours pour savoir qui la portaient la plus courte.

Que ce soit avec un joli crop top quand il fait chaud ou un pull quand il fait froid, la jupe plissée est facile à agencer. Même chose au niveau des jambes : elle peut se porter avec ou sans collant sans problème.

Pour celles qui aimeraient essayer la tendance, voici où trouver une jupe à plis, en version courte ou longue, pour pas cher:

25$ à Forever 21

49$ à Simons

40$ à Dynamite

