Chocolato et ses nouveaux Sundae Royal : un succès monstre !

Il y a à peine quelques semaines, la bannière de chocolaterie & crème glacée Chocolato lançait un tout nouveau produit : le Sundae Royal, disponible en 10 saveurs exquises. Un franc succès s’ensuivit avec un engouement marqué de la part du public envers cette nouvelle gâterie glacée interprétée à la façon Chocolato.

On leur connaissait déjà 20 choix de trempages faits de chocolat 100 % pur pour enrober crème molle, gelato, sandwich glacé et autres délices, mais c’est maintenant avec une version complètement décadente du traditionnel sundae que Chocolato a fait fureur auprès des friands de douceurs glacées.

Des recettes clés en main

Avec ses 10 Sundae Royal, Chocolato présente des recettes préétablies de savoureuses gâteries, pensées jusque dans les moindres détails. L’avantage ? Le client indécis peut désormais se laisser inspirer par des propositions de desserts démontrant une harmonie de saveurs succulentes. Côté format, les plus gros appétits gardent tout le plaisir pour eux, alors que les moins aventureux le partagent à deux !

À chacun son Sundae Royal

Les amateurs de goûts chocolatés, sucrés et salés, fruités ou d’érable ont été séduits par la panoplie de saveurs offertes. Alors que les variétés Choco crunch, Choco suprême, Café moka et Forêt-Noire ont conquis les passionnés de chocolat, celles de Caramel royal et Sucré salé ont su assouvir les envies de caramel de ses adeptes. Quant à elles, les saveurs Cabane à sucre et Érable & fruits des champs ont plu à tous ceux qui ne se lassent pas du temps des sucres, tandis que les Sundae Royal Banana Split et Froot Loops conquirent les dents sucrées aimant une touche de fruit dans leur gâterie. Avec autant de variétés, tous peuvent trouver de quoi satisfaire leurs envies !

Des étages de pur délice

Peu importe la saveur de Sundae Royal choisie, une chose est sûre : on y retrouve toujours les mêmes ingrédients de qualité appréciés de tous chez Chocolato. La crème glacée molle ultra crémeuse à saveur de vanille ou chocolat, une panoplie de sirops goûteux aux arômes naturels de sucre à la crème, caramel et chocolat, des friandises variées telles que biscuits, bretzels, arachides et maїs éclaté, de véritables fruits frais comme des bananes et des fraises, et pour couronner le tout, une bonne dose de trempage au chocolat 100 % pur.

Envie de vous laisser gâter ? Il est encore temps puisque ces délices sucrés sont disponibles à l’année ! Rendez-vous dans un Chocolato près de chez vous !

Pour plus d’informations : https://www.chocolato.ca/

Facebook : @chocolatoqc

Instagram : chocolatoqc