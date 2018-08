Comment devenir indispensable à son entreprise

Fanny Bourel - 37e AVENUE

La meilleure façon de garder un emploi qu’on aime, c’est de progressivement devenir vital aux yeux de son patron. Des conseils pour y parvenir.

Faire preuve d’excellence

Dans son livre How to Say It: Be Indispensable at Work, paru en 2011, le spécialiste en communication et consultant Jack Griffin explique qu’un employé doit être très bon dans ce qu’il fait pour réussir à ce que son supérieur ne puisse plus se passer de lui. « Ce que votre employeur veut, c’est que les problèmes soient réglés, que les occasions soient exploitées et que le travail soit fait, écrit-il. Il suffit de le convaincre qu’il n’y a personne de mieux que vous pour faire tout ça : vous deviendrez alors indispensable. »

En faire un peu plus

Bien faire son travail, c’est important. Mais il faut aller plus loin pour s’imposer comme un membre incontournable d’une organisation. Dépasser ses objectifs et proposer des initiatives permet de se différencier des autres. Pour devenir indispensable, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort et d’avoir un rôle de moteur au sein de son service. La bonne énergie est communicative, alors si vous réussissez à l’insuffler à vos collègues, leurs performances s’en ressentiront et votre responsable vous en sera reconnaissant.

Toujours fiable

Un salarié sérieux, ponctuel, jamais en retard et présent en cas de coup dur donnera le sentiment à sa hiérarchie qu’elle peut compter sur lui en tout temps.

Posséder une expertise pointue

Si nos talents en leadership sont limités, il est tout de même possible de se tailler une place de choix aux yeux de son employeur en étant capable d’effectuer une tâche que personne d’autre ne sait faire. Maîtrise d’un logiciel ou d’un savoir-faire particulier, détention d’un vaste réseau de contacts ; le fait d’être doté d’un atout rare renforce son utilité pour la compagnie.

Se faire voir

Difficile pour un patron d’une grande entreprise de prendre conscience de la valeur d’un employé si celui-ci passe inaperçu. Sans pour autant tomber dans la vanité et l’arrogance, il s’agit de mettre en avant ses réalisations ainsi que son implication dans son travail pour que l’employeur se rende compte de l’étendue des compétences que l’on possède. Plutôt que d’utiliser des formulations vagues, comme « J’ai répondu à la demande du client. », précisez ce que vous avez accompli et utilisez des chiffres : « J’ai trouvé la solution au problème de comptabilité du client en une matinée » ou « J’ai obtenu des rendez-vous avec trois clients potentiels cette semaine. »

Être agréable

Devenir un employé indispensable ne suffit pas à s’assurer une longévité dans l’entreprise, il faut également être apprécié de ses collègues. À moins d’occuper un poste où l’on travaille en ermite, la capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans un groupe parfois hétérogène est essentielle dans le monde du travail. Alors, soyez aimable, rassembleur et prêt à aider les autres pour devenir indispensable... aussi pour vos collègues !