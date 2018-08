Demandeurs d’asile: les enfants craignent d’être emprisonnés ou kidnappés s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine

Les enfants de la famille de demandeurs d’asile qui attendent depuis neuf ans une audience craignent d’être emprisonnés ou même kidnappés s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine.

Les deux frères ont témoigné mardi devant un commissaire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), qui entend enfin la demande de leur famille de 5 personnes habitant au Québec.

Selon les jeunes hommes qu’on ne peut pas identifier à cause d’une ordonnance de la cour, ils risqueraient la prison dans leur pays d’origine du Moyen-Orient, car ils n’ont pas fait leur service militaire obligatoire et feraient tout pour l’éviter s’ils devaient y retourner.

«Mon père était dans une autre armée [que celle en place aujourd'hui]. Alors si je fais mon service militaire, des forces armées arabes à la recherche de mon père pourraient s’en prendre à moi et me kidnapper», a plaidé l’un des enfants, ajoutant que sa famille ne partage pas la même foi que la majorité issue de leur pays d’origine.

S’ils sont renvoyés, «on recommence tout [...] On pourrait être mis en prison pour avoir évité notre service militaire, a continué le jeune homme. Nous sommes venus au Canada parce qu’on ne pensait pas pouvoir vivre en liberté là-bas».

C’est ce qu’on a appris lors de la première partie de la 10e audience de demandeur d’asile – et première qui a lieu au complet – d’une famille qui attend depuis plus de neuf ans qu’on tranche leur demande d’asile. Selon les normes que s'est fixé le fédéral, ils auraient dû attendre 60 jours.

L’audience doit se continuer mardi après-midi.

En entrevue à l’hiver dernier, la famille avait expliqué au Journal qu’elle avait fui le Moyen-Orient au Québec par crainte pour leur sécurité, car le père s’était battu du côté perdant dans une guerre civile qui avait secoué leur pays de naissance.

Reports sans cesse

En avril dernier, Le Journal révélait l’histoire rocambolesque de cette famille de cinq qui attend depuis 2007 de savoir s’ils auront le droit de rester au Québec. À ce moment-là, ils avaient reçu sept dates d’audience qui ont été annulées, souvent le jour même, pour des raisons qui frôlaient parfois le ridicule et qui étaient imputables au gouvernement.

Entre temps, ils ont tous eu le temps d’apprendre le français et l’anglais et le plus jeune, qui est arrivé à l’âge de la maternelle, est maintenant au secondaire. Ils vivent toutefois sans avoir accès au système public de santé et n’ont pas le droit de quitter le pays.

Pire encore : les deux enfants plus âgés ne peuvent pas aller au CEGEP ou à l’université, car on leur exige de payer les frais d’étudiants internationaux qui peuvent atteindre 15 000 $ par année.

Depuis notre premier reportage au printemps, Le Journal s’est présenté à deux autres tentatives d’audiences suivantes qui ont aussi été annulées le jour même. La première fois, car le commissaire était une connaissance proche de l’avocat de la famille et l’autre fois, car l’interprète ne s’est jamais présentée.