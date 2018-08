Dépotoir illégal près d'un quartier résidentiel à Mascouche

La Ville de Mascouche est aux prises avec un dépotoir illégal tout près d'un quartier résidentiel. Le responsable allégué du site est dans la mire des autorités depuis un certain temps déjà.

C'est l'entreprise W MÉTAL qui possède ce terrain de près d'un million de pieds carrés où l'on retrouve désormais des milliers de tonnes de déchets de toutes sortes, mais particulièrement des matériaux de construction.

Les employés de l'entreprise ont affirmé à TVA Nouvelles que le propriétaire est Martin Sirard, qui a été arrêté à au moins deux reprises par la Sûreté du Québec.

Effectivement, ce dernier est accusé dans le cadre du projet MYGALE qui visait à démanteler un réseau international de contrebande de tabac, de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.

Il fait face à des accusations de fraude et de complot pour fraude tant au gouvernement provincial que fédéral. La fraude se chiffrerait à plus d'un demi-milliard de dollars.

Sirard a également été arrêté dans le cadre de l'opération Nobélium visant le démantèlement d’une organisation criminelle qui dirigeait un stratagème frauduleux dans l’industrie du recyclage de métaux.

Lors d'un entretien téléphonique avec TVA Nouvelles, Sirard n'a pas nié être le responsable de l'entreprise. Il a défendu les pratiques de l'entreprise W MÉTAL.

«Premièrement, ce n’est pas un site d'enfouissement. On a déposé ça temporairement là, on va trier le matériel et ce qui ne sera pas recyclable va s'en aller au site d'enfouissement, d'affirmer Martin Sirard. Le bois, le métal, le plastique, le gyproc va être récupéré.»

Officiellement, le nom de Martin Sirard n'est sur aucun document. On y retrouve plutôt celui de Dominique Rivet-Dugal qui a toutefois refusé de répondre aux questions de TVA Nouvelles.

Le ministère de l'Environnement et la Ville de Mascouche ont transmis des amendes et des avis d'infraction à Sirard qui continue toujours ses opérations.