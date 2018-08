Des incendies liés à la pègre

Un prêteur sur gages lié à la pègre irlandaise qui a échappé à une tentative de meurtre en juin semble être la cible d’une vendetta alors que deux locaux commerciaux appartenant à sa conjointe ont été incendiés en 24 heures.

D’abord, dans la nuit de dimanche à lundi, un restaurant désaffecté du boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, le Chingón Cantina Mexicana, a été la proie des flammes.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Puis mardi, c’est un établissement de Rosemère, le Train 344, qui a été touché.

Si les deux brasiers ont été rapidement maîtrisés, des traces évidentes d’un acte délibéré ont été découvertes par les enquêteurs.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Les deux bâtiments où logeaient les restaurants appartiennent à une compagnie à numéro enregistrée au nom d’Isabelle Roy.

Selon nos informations, elle est la conjointe de John McKenzie, un prêteur usuraire proche du gang de l’Ouest.

L’homme âgé de 48 ans est connu des milieux policiers comme un «ami pour la vie» de Richard Griffin, un membre notoire de la pègre irlandaise assassiné de plus de 40 balles en 2006.

McKenzie a lui-même échappé de peu à la mort à la fin du mois de juin dernier alors qu’il sortait d’un centre d’entraînement de Laval.

Il avait été embusqué par un tireur dans le stationnement du gym qui longe l’autoroute 440.

Aucun suspect n’a été identifié jusqu’à maintenant.

C’est la Sûreté du Québec (SQ) qui a hérité de ces enquêtes en raison des liens avec le crime organisé.

La SQ avait déjà expliqué la proximité de McKenzie et du gang de l’Ouest devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) en 2011, lors d’auditions pour les permis d’exploitation de pubs à Rosemère et à Saint-Eustache.

En janvier 2017, «Le Journal de Montréal» avait aussi révélé que la luxueuse résidence de la rue du Commissaire appartenant également à sa conjointe avait été incendiée.

Des traces d’accélérant et des vidéos de surveillance montrant un individu se rendant sur place incitaient les autorités à croire à un acte criminel.