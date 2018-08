Du temps supplémentaire à Ottawa

Les Capitales de Québec ont bousillé une avance de trois points en fin de neuvième manche, si bien qu’ils ont été forcés de disputer du temps supplémentaire mardi soir au parc RCGT d’Ottawa où ils étaient à égalité 6-6 contre les Champions avant le lancement de la 10e manche au moment de mettre sous presse.

Deux erreurs créditées au dossier de T.J. White ont fait mal aux représentants de la Vieille Capitale. Les Champions ont réduit l’écart à deux points avant que la frappe de Daniel Bick ne soit pas maitrisée par White, ce qui a permis aux locaux de provoquer l’impasse alors qu’il y avait un retrait. Le gérant Patrick Scalabrini n’avait pas hésité à utiliser son stoppeur Trevor Bayless pour fermer les livres après une multitude de lanceurs envoyés sur la butte.

Avant la débandade, Kalian Sams avait produit trois points tandis que son partenaire cubain à l’arrêt-court, Yordan Manduley, en avait ajouté deux autres. Québec tentait de consolider sa deuxième place au classement de la Ligue Can-Am de baseball indépendant.

Bon début de match

Sensiblement reposés à la suite d’une première journée de congé en 28 jours, les Capitales ont tonné dès la manche initiale à l’aide du bâton du voltigeur néerlandais qui a poussé deux coéquipiers à la plaque sur un simple. Le ton était donné.

Les visiteurs ont d’ailleurs profité de la générosité du partant des Champions, Edilson Alvarez, qui a accordé sept buts sur balles lors des six manches durant lesquelles il a œuvré. En dépit de leurs six points, les hommes de Patrick Scalabrini ont fini la rencontre avec seulement six frappes en lieu sûr.

Le lanceur Juan Benitez a donné raison à l’état-major québécois de le laisser sur l’alignement final en prévision des séries éliminatoires. Le grand Dominicain a offert une deuxième prestation de qualité au monticule, espaçant bien six coups sûrs et retirant trois frappeurs sur des prises tout en n’allouant que deux points mérités en six manches de travail. Le revirement de situation en neuvième lui a cependant coûté la chance de signer un premier gain dans l’uniforme québécois.

Remis de sa blessure, le voltigeur Nick Van Stratten effectuait un retour au jeu à l’occasion du début de cette série, redonnant un coussin de trois points aux siens en claquant un long double au début de la neuvième manche. Il s’agissait du premier match du vétéran depuis le 16 août dernier.

Suspensions à Trois-Rivières

La Ligue Can-Am a décerné des suspensions de trois rencontres au puissant frappeur des Aigles de Trois-Rivières, Taylor Brennan, et au lanceur des Boulders de Rockland, Trey Haley, à la suite de la bagarre générale survenue dans le premier match d’une série entre les deux équipes, lundi soir, au Stade Stéréo Plus. Haley avait atteint le frappeur avant que les choses dégénèrent, en huitième manche. Durant l’altercation, l’officiel du marbre, en tentant de s’interposer entre les deux hommes, avait reçu un coup de poing perdu à la tête.

En ratant trois rencontres, Brennan, qui compte 31 longues balles, voit la possibilité d’égaler le record de 35 bombes de Joe Maloney établi l’an passé s’affaiblir fortement. La pilule était difficile à avaler chez les Aigles.

« Nous sommes extrêmement déçus de la décision. Nous perdons notre meilleur joueur en pleine course pour les séries éliminatoires avec une semaine à écouler au calendrier. Pourtant, il est clair en regardant les images que Taylor n’est pas l’instigateur de la bagarre», a tonné le président de l’équipe, Marc-André Bergeron.