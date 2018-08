G comme dans «girouette»

Gertrude Bourdon trouve sa vie privée « bafouée ».

La naïveté des gens qui se lancent en politique en passant par le haut plutôt qu’en ayant fait leurs classes en commençant par le bas m’a toujours fait sourire.

La CAQ a-t-elle eu raison de dévoiler ses échanges de textos avec elle ? Sont-ils d’intérêt public ?

Intenable

On sait maintenant que la dame parlait intensément avec le parti X juste avant de faire le saut avec le parti Y, tout en prétendant que sa décision de dire non à X était déjà prise, et tout cela après avoir dit à une députée du parti Z qu’elle n’aimait pas les valeurs du parti X et se sentait proche de Z.

C’est indiscutablement d’intérêt public. Appelons cela une fenêtre sur sa personnalité. Chacun pourra juger.

La CAQ a bien fait de ne pas plier sur les exigences de Mme Bourdon.

Elle voulait une hausse de 8 % du budget de la santé pendant chaque année d’un premier mandat.

Ce 8 %, c’est intenable, tout simplement.

En 2018-2019, le budget de la santé augmentera de 5,2 %.

Depuis 2003, la santé a bouffé 65 % de TOUTES les augmentations de budgets consenties pour l’ensemble des programmes.

La santé accapare DÉJÀ 52 % des dépenses de programmes du Québec, et cette part ne cesse d’augmenter.

La croissance de l’économie, qui génère impôts et taxes, ne devrait pas dépasser les 2,1 % l’an prochain.

En langage clair, la santé est en train d’avaler de l’intérieur tout le budget du Québec.

Nous finançons la hausse des dépenses de santé sur le dos des routes, des écoles, de la culture, de tout le reste.

J’ai souvent constaté ce phénomène : beaucoup de gestionnaires du réseau hospitalier ne voient pas qu’il existe une réalité à l’extérieur de leur bulle ; pour eux, tout le Québec est un gros hôpital et rien d’autre ne compte vraiment.

Dépassé

Finirons-nous par admettre que le principal problème du réseau n’est pas le manque d’argent ?

Nous y mettons des sommes qui se comparent à celles de sociétés où les choses, sans être parfaites, vont mieux.

Nous avons deux problèmes fondamentaux.

Le premier est que nos médecins, sauf ceux à salaire, sont des entrepreneurs privés au cœur d’un système public : ils ont le beurre et l’argent du beurre.

Le second est que tout le système est construit autour de l’hôpital et du curatif, alors qu’il faudrait prioriser la prévention et le suivi des maladies chroniques.

Et ce qui pèse d’un poids financier terrible, en plus de l’inévitable vieillissement, ce sont les scandaleuses hausses de rémunération consenties aux spécialistes par deux spécialistes, que Mme Bourdon va maintenant devoir défendre.