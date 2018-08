Garde dément l’intérêt pour Jackson

Il n’y a pas eu de contact entre l’Impact et le Stade Brestois au sujet d’un prêt ou d’un transfert éventuel de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel vers le club de Ligue 2.

« J’ai lu des intérêts potentiels venant de l’Europe. J’ai lu que le club de Brest m’avait contacté, ce qui est faux », a indiqué Rémi Garde.

L’entraîneur de l’Impact croit que l’entourage du joueur fait couler des informations dans les médias. Une façon comme une autre de faire bouger les choses.

« Nous, on n’a contacté personne, moi, j’ai contacté personne. Je pense qu’il y a des gens dans l’entourage d’Anthony qui communiquent avec les journalistes, parce qu’il se trouve que je connais très bien les gens de Brest, puisque Zakaria Diallo vient de là et Jean-Marc Furlan est un entraîneur que je connais bien. »

Demande à l’Impact

Cela dit, le clan de l’attaquant de Québec a bel et bien adressé une demande à la direction de l’équipe afin de pouvoir explorer d’autres pistes.

« Il y a eu des demandes, a confirmé Garde. C’est Adam [Braz] qui gère ce genre de situation. Pour qu’il y ait une demande, il faut qu’il y ait une offre et je répète qu’il n’y a pas eu d’offre de la part de Brest.

« Il n’y a absolument aucun contact, zéro contact, de la part de qui que ce soit pour Anthony aujourd’hui », a insisté l’entraîneur-chef.

Disons que ça laisse bien peu de place à interprétation.

Conditions psychologiques

Il faut donc en déduire que si Jackson-Hamel n’était pas dans la formation contre Toronto samedi, ce n’est pas parce qu’il y avait des négociations pour le faire changer d’adresse.

« Je pense qu’Anthony n’était pas dans les meilleures conditions psychologiques après sa première semaine d’entraînement de retour de blessure pour être dans le groupe », a simplement dit Garde.

En d’autres mots, l’attaquant de 25 ans pense peut-être trop à aller ailleurs. Mais ce n’est qu’une question d’interprétation.

Garde assure qu’il n’entretient pas de préjugé négatif à l’égard de son protégé.

« Je n’ai pas de problème avec Jackson, je prends des jugements sportifs, je regarde ce qui est le mieux pour l’équipe et c’est ce que je fais chaque fois que je fais la sélection des XVIII et des XI. »

Concret

On sent que Garde n’apprécie guère les petits jeux de coulisses. Il préfère être dans le concret.

« Le mercato est fermé et il va bientôt fermer en Europe. Le mieux pour tout le monde, c’est de se concentrer sur la réalité et non pas sur des supputations comme c’est souvent le cas dans ce dossier-là. »

Jackson-Hamel a raté plusieurs matchs en raison d’une blessure récurrente au muscle ischio-jambier et il connaît une saison difficile.

Il n’a récolté que deux buts en 15 rencontres. La saison dernière, il avait débloqué avec neuf filets en 21 matchs.