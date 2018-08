Haut les mains

« En mains ou en en main ? » demande Dominique L. Le mot main peut porter la marque du singulier ou du pluriel dans nombre d’expressions. Main se met habituellement au singulier dans les expressions suivantes : de main de maître ; frein à main ; à main armée ; poignée de main ; homme de main ; seconde main ; fait main. On écrira (saisir quelque chose) à main nue, mais (lutter) à mains nues. Selon le sens donné à la locution « changer de main », par exemple, le pluriel s’appliquera... ou pas. Ex. : Le sac à main (singulier) de Sandy est si lourd qu’elle n’arrête pas de le changer de main (sans s : le sac passe d’une main à l’autre). Sa compagnie a changé de mains : le s est obligatoire dans cette expression signifiant changer de propriétaire. Le s est aussi exigé dans ces locutions : en bonnes mains, en mains sûres, mains libres. Ex. : Ludger n’utilise que son téléphone mains libres. À propos, le titre de cette petite chronique aurait pu s’écrire Jeux de mains (ou Jeu de main ou Jeu de mains).