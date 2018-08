J’ai peur de dévoiler mon état mental

Je travaille pour une compagnie qui offre un système d’assurance collective à tous ses employés. Malgré cela, j’hésite à accepter l’arrêt de travail que me propose mon médecin devant mon état actuel. Je suis tout le temps fatigué, j’ai du mal à me lever le matin pour aller au bureau, je n’ai plus aucun ressort les fins de semaine et je pleure pour un rien.

Je ne me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. Je me traîne au travail et je me traîne à la maison. Je n’ai plus l’énergie de rien faire les fins de semaine. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Mais j’ai tellement peur des conséquences financières si je déclare une maladie que bien des compagnies d’assurance ne reconnaissent pas, que je ne sais plus quoi faire.

Anonyme

Vous avez la chance d’être assurée par une compagnie, alors vous ne devez plus hésiter à foncer, car votre récupération en dépend. Selon Stéphane Desjardins collaborateur au Journal et spécialiste en consommation, il y aurait très peu de compagnies d’assurance qui refusent d’indemniser pour une dépression. Mais soyez vigilante, en cas de litige, à noter toutes les communications que vous aurez avec la vôtre au moment de vos réclamations.