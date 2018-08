J’exagère sans doute un peu, mais, samedi soir dernier, je n’ai jamais été aussi fier d’être francophone en regardant On n’a pas tous les jours 30 ans !, le gala anniversaire de TV5.

Si j’ai envie de paraphraser l’ancien premier ministre René Lévesque, c’est que ces deux heures d’émission m’ont fait prendre conscience une fois de plus de l’importance de la télévision pour notre survie de francophones en Amérique. De l’importance aussi de faire corps avec tous les autres francophones du monde.

Si j’avais un reproche à faire à TV5 pour ses 30 ans, c’est de ne pas avoir invité au gala une personnalité de la télévision africaine. Denise Époté, par exemple. L’Afrique n’est-elle pas l’avenir de la Francophonie ?

L’animation chaleureuse et cordiale, déconcertante parfois, de la Montréalaise Sophie Fouron (Ports d’attache) est sûrement responsable en partie du plaisir que j’ai éprouvé à regarder le gala. Quelle satisfaction aussi d’entendre discourir d’égale à égale des icônes de la télé française comme Michel Drucker (Vivement dimanche) et Mireille Dumas (Vie publique, vie privée) avec les animateurs québécois Chantal Lamarre et Philippe Desrosiers (Le sexe autour du monde).

UN « SHOW DE CHAISES » CAPTIVANT

Le gala étant réalisé par l’habile Mario Rouleau dans l’imposant décor du Musée canadien des civilisations à Gatineau, j’avais résolu d’y jeter un bref coup d’œil. Encore un autre « show de chaises », m’étais-je dit, avec quelques personnes résignées faisant tapisserie en arrière-plan. Je me suis laissé prendre et j’ai regardé le gala jusqu’à la fin.

Comment rester indifférent devant les propos sensibles et intelligents de Mireille Dumas qui a durant des années soutiré les confidences intimes de tant de personnalités ? Comme bien d’autres, j’avais imaginé qu’après Bernard Pivot, les livres ne retrouveraient plus jamais la même place à la télé. Avec son émission La grande librairie, François Busnel leur redonne leur lustre et en fait un prétexte à des débats aussi animés qu’au temps de Pivot.

On n’a pas tous les jours 30 ans ! est disponible en ligne sur le site de TV5 jusqu’au 1er septembre. Regardez le gala avant qu’il ne disparaisse. Il vaut bien deux heures de votre temps. Ne fut-ce que pour revoir chez Michel Drucker notre Céline Dion à 14 ans. Ne fut-ce que pour retrouver son adorable naïveté et son indifférence à ses dents d’adolescente plantées en quinconce.

LE COUP DE LA TÉLÉVISION BELGE

Revoir et entendre commenter par ses protagonistes le fabuleux canular de la télévision belge du 13 décembre 2006 vaut le détour. À l’instar d’Orson Welles qui avait réussi un coup similaire à la radio de CBS en 1938, la RTBF a interrompu ses émissions pour annoncer le plus sérieusement du monde que le Parlement flamand avait déclaré unilatéralement l’indépendance de la Flandre et que le roi Albert et la reine Paola avaient fui le pays dans un appareil de l’aviation belge.

Le réalisme de l’émission était tel que des milliers de Belges ont appelé la chaîne, affolés, sans parler des ambassades étrangères qui contactaient Bruxelles pour en savoir davantage.

Pareil canular serait-il possible aujourd’hui ? J’en doute. À notre époque de fake news aucune télé ne pourrait se le permettre.

Merci TV5 d’être là pour nous rappeler que la télévision peut être si rassembleuse.