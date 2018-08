Jouer au hockey

Ce n’est pas un sport, c’est une infection, une maladie. À 62 printemps, je vais encore à l’aréna trois fois par semaine et 12 mois par année. Je ne suis pas seul. Un groupe de gars et quelques filles de tous les milieux, qui une fois dans le vestiaire tombent au même niveau : celui des pousseux de puck. Des bons, des moins bons, des jeunes, des vieux, des entre les deux, et tous sont enivrés par les jouissances du hockey, un des plus beaux jeux au monde. Patiner, une passe géniale, un but spectaculaire ou courir après la victoire, c’est grisant. Trimer en équipe, bloquer l’adversaire, concocter une nouvelle stratégie et prendre une bonne froide ensemble ensuite. L’extase. Je salue ceux qui ont encore cette passion que n’arrêtent toujours pas le poids des saisons, les blessures ou même la météo décourageante de nos hivers.

BLANCS ZÉ BLEUS

Notre groupe s’appelle « Les Bonhommes Sept Heures ». Il existe depuis 1984. Nous jouons les mercredis et vendredis en fin d’après-midi et le dimanche en début de soirée. Nous avons droit au tir frappé, et si une équipe écope d’une punition, l’autre a tout de suite droit à un tir de pénalité. Jamais de bagarre et, si jamais deux joueurs se chicanent, on n’hési­tera pas à les mettre dans la même équipe au match suivant. On ne vise que le plaisir. Avocats, pompiers, dentistes, enseignantes, artistes­­­, producteurs, menuisiers, etc., nous sommes plus d’une centaine à nous présenter à l’aréna à tour de rôle, sans savoir si on défendra les couleurs des Blancs ou des Bleus. On s’habille avec nos coéquipiers et nos adversaires. C’est sur la glace que ça se passe. Et ça nous coûte 20 piasses chaque fois. Il y a un plafond, mais il n’est pas salarial. Le plafond, c’est là où s’appuie notre plaisir.

GOR’DONC ÇA

Un Canadien sur deux veut moins d’immigrants. L’autre est immigrant.

Le protocole des commotions cérébrales devrait aussi s’appliquer au président des États-Unis.

Il attaque un jour et fait des câlins le lendemain : l’ours bipolaire.

Le piercing serait dangereux, mais les ados s’en fichent. Ça leur rentre par un sourcil et ça leur sort par le nombril.

Pour ceux qui tripent sur les traitements par la boue, placez vous derrière mon pick-up, c’est gratuit.

À DEMAIN

Mettez un deux sur les Bleus demain. C’est moi qui fais les équipes.