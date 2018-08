Jour J – 34 : La solidarité de Robin des Bois

Québec solidaire est le premier parti politique à présenter fièrement son cadre financier. Avant même d’annoncer ses principales promesses, le parti de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois présente les limites budgétaires qui vont guider ses engagements... si on peut appeler ça des limites.

Plutôt que de restreindre ses ardeurs, Québec solidaire a choisi de vivre au maximum son rêve d’État Robin des Bois.

Prendre aux riches pour redonner aux pauvres

C’est en fin de compte ce que propose Québec solidaire.

Comme dans une page tirée directement du grand livre du socialisme, Québec solidaire vent réduire les écarts entre les riches et les pauvres et propose de le faire en faisant payer ceux qui, selon eux, en ont les moyens.

Dans son cadre financier, tout les « gras durs » y passent. Les minières, les grandes entreprises, les médecins, les écoles privées, les riches et les coquins qui contournent les règles.

Au lieu de présenter un cadre financier réalisable et soutenable, Québec solidaire propose de repenser entièrement le modèle québécois.

On ne pourra pas accuser le parti de présenter des propositions nuancées pour accéder au pouvoir et ensuite durcir ses positions.

Sans compromis, Québec solidaire propose une vision claire d’un Québec tout autre que celui dans lequel on vit.

Irréalisable

Et c’est bien là que le bât blesse.

Même si tous s’entendent pour dire que le mirage que propose Québec solidaire peut faire rêver d’un monde plus juste, d’un monde meilleur, personne ne peut croire qu’il se matérialisera dans les 4 prochaines années.

Ce que propose Québec solidaire, c’est de transformer profondément toutes nos institutions et tout notre système économique. C’est impossible à réaliser si rapidement.

D’ailleurs, le parti reste muet sur les obstacles à chacune de ses propositions.

On ne parle nulle part des effets d’une hausse des impôts des plus riches, ceux qui financent déjà la plus grande partie des programmes sociaux qui viennent en aide à tous les Québécois.

On ne parle pas non plus des départs de grandes entreprises que pourrait causer une révision des avantages fiscaux qui leur sont consentis à titre d’incitatifs à l’investissement.

On passe sous silence l’incidence négative que le retrait de l’exonération du gain en capital pourrait avoir sur les projets d’investissement des entrepreneurs.

On oublie de parler de la hausse des prix à la consommation qui surviendrait si le salaire minimum passait subitement de 12 $ à 15 $ de l’heure. Dans les faits, le pouvoir d’achat des moins nantis n’en serait pas amélioré directement.

Et on présume qu’il serait tout simple de réduire le salaire des médecins et de mettre sur pied un pôle public d’achat, de fabrication et de recherche en médicament en plus d’une assurance-médicaments universelle.

Surtout, on propose de lutter contre l’évasion fiscale et la corruption comme si les réformes en cette matière étaient faciles, évidentes et instantanées. On fait également semblant que personne n’a travaillé sur ce dossier au cours des dernières années.

Au moins, Québec solidaire pourra se targuer d’avoir proposé des pistes de réflexion intéressantes aux Québécois et ne pourra pas être accusé d’avoir prostitué ses principes pour gagner des votes !