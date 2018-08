Le géant des pâtes et papiers Kruger a obtenu 1 milliard de dollars en fonds publics depuis 1993, dont au moins 440 M$ depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, en 2014.

C’est beaucoup plus que ce qu’ont reçu les autres entreprises papetières québécoises. Selon les données publiques disponibles, Produits forestiers Résolu a touché un peu plus de 500 millions $ alors que Cascades a reçu moins de 100 millions $.

Malgré cette aide considérable, la main-d’œuvre de Kruger au Québec a fondu de moitié depuis la crise financière de 2008, passant de 5000 à 2500 travailleurs.

« Il y a eu des départs à la retraite et les employés que nous avons dû licencier ont reçu des indemnités de départ, contrairement à ce qu’on a vu dans d’autres forestières », soutient Jean Majeau, porte-parole de Kruger.

Congé d’impôt

Mais ce n’est pas tout : Kruger est en principe admissible à un congé d’impôts de 15 ans et à un congé de cotisations au Fonds des services de santé pour son projet d’investissement de 575 millions $ annoncé il y a 10 jours à Sherbrooke.

L’attention gouvernementale dont jouit Kruger depuis des années fait sourciller. « Ça génère de la frustration et de l’inquiétude dans le milieu », confie au Journal une source de l’industrie qui a requis l’anonymat.

D’autant plus que Kruger n’a toujours pas remboursé certains des prêts du gouvernement. L’an dernier, Québec a carrément renoncé à une portion de 141 millions $ d’un prêt datant de 2001. D’autres ont été convertis en actions de divisions de l’entreprise.

Le gouvernement est donc devenu un actionnaire important des divisions Carton et emballages ainsi que Papiers de spécialité. Il était déjà actionnaire de la division Papiers de publication depuis 2001. Et comme son plus récent investissement dans Kruger prend la forme d’une débenture convertible, Québec pourrait à terme devenir actionnaire de la division Produits.

Photo d’archives

L’État comme concurrent

« Ça crée une situation où le gouvernement se trouve à être en concurrence avec d’autres entreprises du même secteur », relève notre source.

À cela, M. Majeau réplique que Québec est devenu actionnaire de la division Papiers de publication lorsque le premier ministre péquiste Bernard Landry a demandé à Kruger de sauver l’usine Wayagamack de Trois-Rivières, qu’Abitibi-Consolidated songeait à fermer.

Jean Majeau souligne aussi que Kruger a été le seul producteur nord-américain de papier journal à éviter la restructuration financière sous protection judiciaire et à ne pas fermer d’usine. Or, l’entreprise est un client important de plusieurs scieries québécoises.

Pour survivre, l’entreprise s’est tournée vers le papier sanitaire, l’énergie renouvelable, les vins et spiritueux, la cellulose et les papiers de spécialité. Cette transformation a nécessité d’importants investissements et l’appui du gouvernement, affirme le porte-parole.

M. Majeau fait aussi valoir que pour un projet réalisé l’an dernier près de Joliette et pour celui annoncé plus tôt ce mois-ci à Sherbrooke, le Québec était en concurrence avec le Maine et l’État de New York.

« Le Québec voulait absolument attirer ces projets-là ici et l’octroi de prêts à taux avantageux a fait la différence », note-t-il.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois

Des milliardaires discrets

Kruger a réussi à obtenir de nombreux investissements de la part du gouvernement malgré le fait que la famille qui contrôle l’entreprise est l’une des plus riches du Québec.

Selon le magazine Canadian Business, la famille Kruger possède un avoir net de 1,9 milliard $, soit 800 millions $ de plus qu’en 2011. Elle se classe ainsi au 15e rang des plus grandes fortunes québécoises.

En plus de contrôler Kruger, la famille possède depuis les années 1950 des actifs en Amérique latine et dans les Antilles. Elle exploite cinq usines de papier sanitaire au Venezuela, en Colombie, au Panama, au Guatemala et à Trinité-et-Tobago.

Plus que centenaire

La Kruger Paper Company a été fondée à Montréal en 1904 par Joseph Kruger, un marchand de papier de New York. Sous la direction de son fils Gene, l’entreprise est devenue un important producteur de papier journal à partir de 1950, d’abord à Sherbrooke, puis à Trois-Rivières et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Depuis 1988, le PDG de Kruger est Joseph Kruger II, petit-fils de Joseph Kruger. Ses deux enfants, Sarah et Gene, siègent au conseil d’administration de l’entreprise.

En 1997, Kruger est entrée dans le secteur du papier sanitaire (mouchoirs, papier hygiénique et papier à main) avec l’acquisition de Papiers Scott, qui était contrôlée par le géant américain Kimberly-Clark. Avec ses marques Cashmere, Scotties, SpongeTowels et White Swan, l’entreprise est le leader sur ce marché.

En 2011, Kruger a obtenu un prêt de 211 millions $ US de la Caisse de dépôt et placement pour agrandir son usine de papier sanitaire de Memphis, au Tennessee. L’investissement de la Caisse avait suscité la controverse puisque Kruger avait d’abord songé à réaliser le projet dans son usine de Crabtree, près de Joliette.

Il faut toutefois préciser que la Caisse obtient actuellement un rendement annuel appréciable de près de 15 % sur ce prêt.

Même si elle est bien branchée à Québec, la famille Kruger cultive la discrétion. Lors de l’annonce récente d’un investissement de 575 millions $ à Sherbrooke, M. Kruger n’a pas répondu aux questions des journalistes, préférant céder la parole à un autre dirigeant de l’entreprise.

Soutien de Québec à Kruger

Voici les principaux investissements gouvernementaux réalisés dans Kruger. Le total de 1,01 milliard comprend une cinquantaine d’interventions d’institutions publiques québécoises réalisées depuis 1993.

Prises de participation

Carton et emballages : 106 M$ (2015)

Papiers de spécialité : 45 M$ (2017)

Papiers de publication : somme inconnue (2001)

Prêts

Usine de Memphis (Caisse) : 211 M$ US (2011)

Usine Wayagamack : 148 M$ (2001)

Usine de Trois-Rivières : 84 M$ (2015)

Subventions

Usine de Trois-Rivières : 20 M$ (2007)

Kruger (ministère des Ressources naturelles) : 7 M$ (2009)

Divers projets (ÉcoPerformance et Fonds vert) : 13 M$ (2005-2017)

Total 1,01 milliard $

Kruger en bref