L’arbuste devant la tombe de son père coupé

Une femme dénonce la direction d’un cimetière qui a fait couper sans avertissement le petit arbuste qu’elle avait planté sur la tombe de son père lors de son enterrement.

Émilie Tremblay-Séguin, 36 ans, vivait un terrible drame le 31 octobre 2011. Elle mettait son papa de 56 ans en terre au cimetière de Saint-Eustache en compagnie de sa fille qui avait un an à l’époque, Léa Tremblay-Milot. Elle a planté un petit arbuste rouge cette journée là en espérant qu’il symboliserait la continuité de la vie pour son père. Elle avait alors remarqué qu’il y en avait d’autres dans le cimetière.

Mme Tremblay-Ségin allait s’y recueillir plusieurs fois par année depuis ce temps. Mais la semaine dernière, elle a eu toute une mauvaise surprise. L’arbuste avait été coupé.

« Je n’en croyais pas mes yeux. Comment peut-on faire cela à des gens. Comment peut-on manquer de sensibilité à ce point? », questionne Émilie Tremblay.

Inhumain

Mme Tremblay explique qu’elle n’est pas la seule à subir ce qu’elle qualifie de manque d’éthique. «Ils ont tout coupé sur plusieurs tombes, c’est inhumains. Mais pourquoi ne nous-ont t-ils pas averti? », questionne la femme. Elle affirme que si la corporation du cimetière de Saint-Eustache avait envoyé une lettre à tous avec un délais pour venir récupérer leur arbuste, plante ou fleurs avant de les couper, elle lui aurait trouvé une autre place.

« C’est un arbuste qui a poussé au dessus de mon père que j’aimais tant. Je l’aurais ramené chez moi pour lui trouver un coin tranquille et digne », a-t-elle dit. Elle n’en revient pas que ce symbole aussi important à ses yeux ait pris le bord des poubelles.

Le contrat l’interdisait

Cette dernière sait que c’était interdit et écrit noir sur blanc dans le contrat avec la corporation du cimetière. Mais la situation a toujours été tolérée selon elle.

« Cela va faire 7 ans au mois d’octobre et personne n’avait touché à mon arbuste avant, ni aux autres tombes aussi », dit-elle.

Elle espère mobiliser un maximum de personnes pour essayer de faire changer la réglementation du cimetière de Saint-Eustache.

« Au minimum, les gestionnaires du cimetière et la paroisse de Saint-Eustache devraient faire preuve d’humanisme et de bonté et nous avertir avant de couper la prochaine fois. », dit-elle.

Les nouveaux gestionnaire de la paroisse de Saint-Eustache et de la corporation du cimetière de Saint-Eustache ont refusé de s’expliquer.