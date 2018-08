Laurent Ciman confirme son départ

Le défenseur Laurent Ciman a écrit quelques lignes à l’intention des partisans du Los Angeles FC, mardi, pour confirmer son départ vers la Ligue 1, en France.

La veille, la chaîne TVA Sports a rapporté que l’ancien de l’Impact de Montréal se joindra au Dijon FCO; une annonce officielle doit être faite mercredi. Ciman a signé un contrat de deux ans comprenant une année d’option avec sa nouvelle équipe. Il avait été échangé par le Bleu-Blanc-Noir au club californien pendant la dernière saison morte.

«J’aimerais remercier les amateurs du LAFC de m’avoir supporté et d’avoir fait de moi un membre de leur famille. Cela a dépassé mes attentes, a-t-il rédigé sur son compte Twitter. Je garderai toujours les partisans dans mon cœur. Le club a placé mes intérêts et ma famille en avant des leurs, ce qui est rare dans le monde du sport. L’organisation m’a permis de retourner en Europe et de continuer à jouer à un haut niveau, tout en concluant un pacte assurant une sécurité à long terme à ma famille.»

Ciman, 33 ans, détenait un contrat de la MLS devant se terminer à la fin de la campagne. Nommé capitaine du LAFC au début de la saison, il a marqué trois buts en 2018.