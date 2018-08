LE blogue politique à suivre pendant la période électorale!

Depuis près de quatre ans, le Blogue des Spin Doctors participe au débat politique québécois, en offrant une tribune à des gens qui ont côtoyé l’univers partisan de près.

Anciens conseillers politiques, anciens élus, actuellement militants, tous issus des grandes familles politiques qui animent notre vie publique. Ils assument leur biais et ils brassent la cage. Surtout, ils soulèvent une partie du voile qui recouvre le travail de nos élus et de leur entourage en vous montrant les coulisses.

Dans la cuisine

Nous le sentons, les gens aiment savoir comment la politique est faite, jeter un coup d’œil vers la chaude cuisine de l’actualité pour voir comment nos marmitons la créent. En la côtoyant, on se rend souvent compte que, contrairement à ce qu’on croyait, elle contient moins de préparation (ou de stratégie) que d’improvisation (ou d’instinct). Après avoir vu des séries télévisées comme The West Wing et House of Cards, les gens ont envie de savoir ce qui se passe dans l’entourage des chefs politiques et ce qui motive leurs décisions.

C’est le mandat confié à nos Spin Doctors qui écrivent sur un blogue que j’affectionne particulièrement puisqu’il fut longtemps ma propre tribune. Surtout, j’ai beaucoup de plaisir à voir nos lecteurs réagir devant des blogueurs qui ne cachent pas leurs allégeances et qui les défendent.

Un blogue caquiste? De propagande péquiste? De spin libéral? De pelletage de nuage solidaire?

Non. Un blogue pluriel. À l’image du mandat que se donne la section Opinions du Journal de représenter la diversité des idées.

Et ça va continuer comme ça.

L’alignement partant

Aussi, permettez-moi de vous présenter les quatre membres de l’édition actuelle des Spin Doctors.

Tout d’abord, la Beauceronne Marie-Eve Doyon explique courageusement l’approche libérale à nos visiteurs. Stratège en relations publiques, elle a agi auprès de la députée Diane Leblanc puis des ministres Carole Théberge, Michelle Courchesne et Dominique Viens.

Il y a également Steve E. Fortin, qui ne cache pas ses sympathies péquistes et qui n’a pas peur de la bagarre. Fier porte-voix de la Petite-Nation, en Outaouais, il blogue depuis plusieurs années et a dirigé l’ouvrage Démantèlement tranquille, paru récemment aux Éditions Québec-Amérique.

Nous avons également deux nouvelles recrues que vous pouvez voir à l’œuvre depuis quelques jours.

Benjamin Bélair a été candidat pour la CAQ face à Gabriel Nadeau-Dubois, dans la circonscription montréalaise de Gouin où il réside. Professeur de philosophie au Collège Montmorency, il a été membre de la commission politique de son parti.

Stéphane Lessard est un militant de longue date, qui a participé à la création de Québec Solidaire en faisant partie de son comité de coordination. Après avoir participé à l’élection de Françoise David, il l’a suivie à Québec où il réside toujours. Il est conseiller syndical en relations de travail.

Voici donc l’équipe incontournable à suivre pour ajouter un petit point de vue stratégique à votre propre couverture de la campagne électorale. Déjà, ils nous partagent chaque dimanche leur bilan hebdomadaire.

N’hésitez pas à vous joindre à la discussion, en débattant dans le respect avec ces gens qui n’ont pas peur d’aller au bâton pour exprimer leur point de vue.