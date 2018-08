C’était jour de rentrée scolaire hier, et les photos des tout-petits s’apprêtant à braver les premiers jours d’école, le sac à dos solidement accroché aux épaules, se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

Un autre groupe, beaucoup plus discrètement, a mis fin aux vacances qu’on lui reproche trop souvent, pour essayer de transmettre le savoir à une marmaille, dont les parents sont trop portés à penser qu’elle fréquente l’école pour éviter d’avoir à s’en occuper dans le jour. Il s’agit des milliers d’enseignantes et d’enseignants, d’éducatrices et d’éducateurs du Québec.

Le savoir

Ce mois-ci, je me suis rendu à Saint-Luc-de-Matane en compagnie de ma copine pour porter son grand-père en terre. Guy Bernier a été le premier maître de classe de cette localité, où il s’était installé au cours des années 50.

Parmi les témoignages entendus à son sujet, juste des souvenirs émus à l’évocation de cet homme passionné qui savait communiquer sa curiosité à ses élèves, les entraînant à sa suite dans la nature. Dans le village, tous l’appelaient encore aujourd’hui « le professeur », tant il avait marqué même les esprits de ceux qui l’avaient connu plus tard comme enseignant syndiqué à la polyvalente.

Ça m’a rappelé ma propre grand-mère, qui avait enseigné à l’école de rang, avant de se marier, puis à l’éducation des adultes, une fois devenue veuve. Lors de ses obsèques, des hommes âgés se présentaient en pleurs pour rendre hommage à la femme qui leur avait appris à lire.

Il faut le dire et le redire, peu de gens ont autant de pouvoir qu’un enseignant pour changer positivement la vie d’une personne, lui donner quelque chose qu’on ne pourra jamais lui enlever. Il s’agit du savoir.

Évidemment, des profs, il y en a des bons, il y en a de moins bons, des passionnés et des blasés, mais tout le monde est capable d’en nommer au moins un qui l’aura particulièrement marqué. Comme grand-père Guy ou ma grand-mère Cécile. Il y en a encore aujourd’hui des comme eux. Plus qu’on le pense.

Soutenir les enseignants

Aujourd’hui, et à plus forte raison parce qu’une campagne électorale bat son plein, il serait temps de leur envoyer le message qu’on les soutient, ces femmes et ces hommes qui essaient de faire du monde avec nos enfants. De leur donner les ressources financières, professionnelles et matérielles pour qu’ils puissent faire leur travail.

Avec le discours qu’on entend trop souvent pour dénigrer les enseignants et leurs conditions de travail, on ne se rend pas compte qu’on sape à la fois le lien de confiance qu’on aimerait les voir développer avec leurs élèves et l’ambition de jeunes gens qui voudraient en être, eux aussi. Une société qui regarderait vers l’avenir plutôt que vers son passé accorderait au moins autant d’importance à la vocation d’éducateur qu’à la profession médicale.Samedi dernier, Le Journal publiait un dossier intitulé « 20 idées pour le Québec » en vue de la campagne électorale. À titre de directeur Opinions, j’ai coordonné sa conception et j’ai laissé la parole à notre équipe de chroniqueurs.

En ce lendemain de rentrée, je me permets toutefois d’exprimer mon idée pour ramener la fierté au Québec, soit que l’on valorise davantage le travail des enseignants. Afin qu’on ait encore plus de Guy Bernier pour montrer la voie à nos jeunes.