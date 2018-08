Légalisation du cannabis: votre entreprise est-elle prête ?

Adeline Huar – 37e AVENUE

Moins de deux mois avant l’entrée en vigueur de la loi sur la légalisation du cannabis, la réforme est sujette à certaines inquiétudes dans les milieux de travail. Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, seulement une entreprise québécoise sur deux a mis en place un cadre stratégique pour gérer la question du pot au travail.

Selon un sondage en deux phases réalisé par l’Ordre des CRHA (en octobre 2017, puis en juin 2018), seulement une entreprise québécoise sur deux se dit prête à accueillir la légalisation du cannabis à l’aide d’un cadre stratégique.

Selon la directrice générale de l’Ordre Manon Poirier: «Cette donnée n’a pas évolué entre les huit mois séparant les deux phases. L’hypothèse est que de nombreuses entreprises appréhendent peu le cannabis et que certaines lui donnent un équivalent avec l’alcool. Les organisations ayant mis en place un plan d’action sont principalement celles qui sont très inquiètes, notamment celles dont les environnements de travail sont à haut niveau de risque d’accident.»

Quelle politique adopter en milieu de travail?

Dans de nombreuses entreprises, la politique en milieu de travail concernant le cannabis sera principalement basée sur la «tolérance zéro», au même titre que la consommation d’alcool.

Cependant, les moyens de contrôle de consommation de cannabis demeurent restreints et imprécis. En effet, les traces de la marijuana peuvent être dépistées dans l’urine jusqu’à six semaines et plus après la consommation (s’il s’agit d’une consommation régulière). De ce fait, les entreprises devront rester prudentes et raisonnables dans leurs moyens de dépistage.

«Les entreprises peuvent notamment se servir de la philosophie de base des politiques concernant l’alcool, en les mettant à jour pour éviter toute ambiguïté, souligne Mme Manon Poirier. La difficulté avec le cannabis réside dans l’opérationnalisation par manque de référence au moment même de l’administration d’un test de dépistage.» Cela nous laisse à penser qu’il faudra miser sur le développement de tests plus précis et plus performants.

Vers une augmentation du nombre de fumeurs en milieu de travail?

Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2014 et 2015 par l’Institut de la statistique du Québec, de 15 à 20% de travailleurs consomment du cannabis de façon récréative. Il est reconnu que la consommation de cannabis diminue les facultés de mémoire, la capacité d’attention, et les performances psychomotrices. Sa consommation régulière peut également diminuer la motivation et les performances d’apprentissage, ce qui peut avoir une incidence négative sur le travail. L’inquiétude des entreprises est alors de voir le nombre de fumeurs augmenter, et notamment de rencontrer de plus en plus de problèmes de facultés affaiblies. «La grande problématique ne sera pas tellement la consommation pendant les heures de travail, qui sera régulée par une politique de tolérance zéro, mais ce sera la consommation avant ou après qui aurait de possibles conséquences durant les horaires travaillés», précise Mme Poirier.

On peut voir la légalisation du cannabis sous un autre angle: cela permettra aux entreprises de sensibiliser et d’aider leurs employés à mieux comprendre les impacts de leur possible consommation, une chose qui pouvait rarement être faite auparavant.