«Nous nous attendons à voir Pacioretty au camp» - Geoff Molson

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, et le président Geoff Molson s’attendent à voir le capitaine Max Pacioretty au camp d’entraînement de l’équipe.

Peu loquace, le duo a préféré esquiver les questions portant sur le hockey et se concentrer sur le tournoi de golf de Pacioretty, qui amasse des fonds pour la Fondation Max Pacioretty et la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

«Nous croyons qu'il n'y a rien de mal avec la relation avec Pacioretty. Nous nous attendons tous à le voir au camp d’entraînement et il a lui aussi hâte d’y être», a fait savoir Molson.

«Je ne sais pourquoi il y a cette perception [que les choses ne sont pas au beau fixe avec l’attaquant], a-t-il mentionné. Nous sommes ici pour parler du tournoi qui amasse des fonds pour les enfants. Ce n'est pas vraiment un bon moment pour parler des relations avec les joueurs.»

Pas de commentaire

Bergevin a essentiellement répété le même discours, indiquant que «Pacioretty sera au camp d’entraînement comme tous les autres joueurs». Il a été fidèle à ses habitudes en se refusant à commenter les dossiers sensibles comme les négociations de contrat et les rumeurs de transaction.

«Je ne l'ai jamais fait et je ne commencerai pas aujourd'hui, a-t-il déclaré. J'ai même regardé un peu à travers la ligue et il n'y a aucun directeur général qui va sur une place publique pour négocier. On garde ça à l'interne.»

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Bergevin et Molson bouderaient le tournoi de golf du capitaine. Les Canadiens avaient plus tard dissipé les doutes en annonçant qu'ils seraient bien présents. Invité à faire la lumière à ce sujet, Molson a affirmé qu'il n'a jamais été question de faire l'impasse sur l'événement.

«Nous sommes très heureux d’être ici pour supporter Max, notre capitaine, a dit Molson. Nous sommes reconnaissants qu’il soit ici pour supporter notre fondation, qui fait de grandes choses pour les enfants. Il n’y a jamais eu un doute [quant à notre participation]. Je pense que les invitations ont été envoyées quelques jours après que la rumeur sorte.»

«Un des meilleurs attaquants que j’ai eus» - Nicolas Deslauriers

Photo Martin Chevalier

Nicolas Deslauriers

L’attaquant du Canadien de Montréal Nicolas Deslauriers s’est rangé derrière son capitaine Max Pacioretty, mardi, au moment où celui-ci, qui est en à la dernière année de son contrat, est mêlé à des rumeurs de transaction depuis plusieurs mois maintenant.

«On aime tous Max ici, pour ce qu'il amène à l'organisation», a mentionné le Québécois en marge du tournoi de golf organisé par Pacioretty.

«C'est un des meilleurs capitaines que j'ai eus, a poursuivi le robuste joueur d’avant. Je suis arrivé ici et il m'a attendu les bras ouverts. Il m'a accepté dans l'équipe vraiment vite. J'ai tissé de bons liens avec lui.»

Il est toujours difficile pour un joueur de vivre dans l’incertitude quant à son statut, a indiqué Deslauriers, même si ça fait souvent partie de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«On est toujours là pour le soutenir s'il y a des choses qui se passent mal, mais il va être aussi prêt que tout le monde au camp.»