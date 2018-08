Fusillade à Jacksonville: nos gameurs se vident le coeur

La semaine dernière été difficile pour la communauté gaming. Il y a eu une tragédie de la route entraînée par un youtubeur gaming, et une fusillade diffusée en direct sur Twitch.

On a senti le besoin de jaser avec notre communauté pour vivre nos émotions en gang et voir comment les autres percevaient tout ça.

McSkillet

Jeudi, le YouTubeur CS:GO McSkillet se tuait en roulant à contresens sur une autoroute.

Selon certains internautes espiègles, le youtubeur souffrait d’une grave dépression depuis des mois et voulait mettre fin à ses jours.

Il a aussi tué une mère et sa fille, et a blessé plusieurs personnes sur son chemin.

Les gameurs et abonnés YouTube cherchaient des réponses. Certains étaient en colère, d’autres voulaient qu’on comprenne mieux les circonstances de la tragédie.

Puis à Jacksonville

Dimanche, un homme de 24 ans tuait deux gameurs et en blessait neuf par balles lors d’un tournoi de Madden 19 en Floride.

Le tournoi était diffusé sur Twitch, en direct, pour que les amateurs d’e-sport puissent participer et encourager leurs joueurs préfs.

Parce que c’était en direct, on a pu entendre les premiers coups de feu, les cris et la détresse.

On est mardi

J’entends encore les cris et coups de feu de l’extrait.

Je peux mettre la plus belle playlist au monde et rien ne fonctionne.

Pourtant, ça fait partie de mon travail de voir des photos atroces, regarder des clips traumatisants et d’en écrire des articles.

Mais, on ne s’habitue jamais. Et on ne devrait pas.

La solidarité de la communauté gaming m’a fait beaucoup de bien, cependant.

Tous se sont réunis sur les médias sociaux pour rendre hommage aux victimes et rappeler aux gens que le gaming, c’est un truc heureux.

N’allons pas dans les maudits débats niaiseux de jeux violents. Soyons solidaires.

Ça aurait pu être un match de soccer ou de tennis.

Même si beaucoup de gens vont vouloir pointer du doigt le gaming, ça aurait pu arriver n’importe où.

Mais quand une communauté très précise est touchée, comme celle du gaming, celle-ci peut sentir le besoin de se vider le coeur et d’exprimer sa tristesse et son incompréhension.

Jasons ensemble

Lors d’une diffusion en direct hier sur notre page Facebook, on a voulu justement, jaser avec notre gang.

Parler des événements. On ne voulait pas vraiment trouver de solutions, on voulait tout simplement vivre nos émotions avec nos paires.

Voici ce qu’ils avaient à dire...

« Exact, lieu et contexte, c’est limite pas pertinent. On parle d’une personne qui a décidé de prendre la vie d’autres humains innocents », dit Sophie.

Valérie ajoute, « Il y a des gens qui ont tout simplement pas de conscience, aussi. Peu importe la communauté. »

Certains ont dit qu’il ne fallait pas trop s’inquiéter avec les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. « J’ai été élevé avec Chainsaw Massacre et Diablo, et je suis doux comme un agneau». Moi, c’était Doom et Wolfenstein.

Selon Keven, la scène compétitive demande depuis longtemps une sécurité plus accrue pendant les événements, et que cette tragédie va malheureusement servir d’exemple.

Vanessa explique que ça aurait pu être à un Comiccon, et qu’il y aura maintenant plus de sécurité. « Une personne qui passe à ce genre d’acte, il va planifier et atteindre son but peu importe l’événement, malheureusement », dit-elle avec un emoji triste. Cette phrase me crève le coeur quand je la lis parce que je ne veux pas avoir peur de ma communauté. Je l’aime. Je ne veux pas avoir peur d’aller au cinéma ni d’aller voir un spectacle, non plus. On fait quoi?

« Il n'y a aucun lien direct a faire. Zéro! La seule chose qu'on peut voir est que les enfants ayant certains troubles de comportement ou de violence. Cela ne calmait pas l'enfant... c'est tout. » explique Jason, qui a fait une recherche universitaire sur le sujet.

Évidemment, on a tous peur que cette situation vire en débat de violence dans les jeux vidéo. Imaginez deux secondes que le jeu du tournoi avait été CS:GO ou même Overwatch.

« Je pense que le jeu compétitif aurait peut-être besoin du support de psychologues. Y’ a des limites à ne pas accepter la défaite », s’exclame Jeremy.

Selon Blazin, une habituée de nos diffusions sur Twitch, les choses doivent changer. « Il faut commencer par refuser toute attitude toxique qu'on croise en ligne. Autant in game que dans les chats de stream. Les gens doivent comprendre que ça ne passe plus ».

Anne-Sophie comprend pourquoi un événement plus petit n’avait pas tant de sécurité. « C’est sûr que c’était dans un petit commerce le tournoi, qu’il ne pouvait pas y avoir masse sécurité, mais ça arrive n’importe où. »

Après une bonne heure de discussion, on se sentait pas mal mieux. On a vu à quel point on n’était pas les seules à se sentir vraiment touchées par la fusillade, et qu’on avait les mêmes questions que les autres.

Une tragédie comme ça ne doit pas se reproduire. On ne doit pas laisser un tel événement briser une communauté si grande et si passionnée. Il faut encourager nos gamers e-sport et continuer à suivre leurs performances, que ce soit dans les estrades ou sur Twitch.