Québec solidaire promet la fin de la vente des véhicules à essence dès 2030

En formant le prochain gouvernement, Québec solidaire interdirait la vente de véhicules à essence dès 2030. Cette promesse a été rapportée par Radio-Canada.

Bien que cette annonce puisse paraître quelque peu ambitieuse, il est important de prendre connaissance du plan détaillé du parti représenté par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois.

Dès 2030, on entend n’autoriser que la vente de véhicules hybrides ou électriques. Dix ans plus tard, on prévoit resserrer les possibilités en obligeant la vente de véhicules exclusivement électriques. Finalement, en 2050, on vise l’élimination totale des véhicules à combustion sur le territoire québécois.

Ailleurs dans le monde, on a aussi procédé à ce type d’annonce. En effet, du côté de la Norvège, on a l’intention de tirer un trait dès 2030. En ce qui concerne le Royaume-Uni et la France, on prévoit bannir la vente de voitures à essence en 2040.

Pour Québec solidaire, ce type de projet va évidemment de pair avec la mise sur pied des infrastructures nécessaires, ce qui passe notamment par l’augmentation du nombre de bornes de recharge.

Souvenons-nous que le 6 août dernier, les jeunes libéraux avaient annoncé leur intérêt de bannir les voitures à essence d’ici 32 ans.

Et du côté de l’industrie?

Alors que certains constructeurs automobiles comme Mazda sont plus frileux à emprunter le virage vert, d’autres, comme Volvo ont annoncé leur couleur. À cet effet, le constructeur suédois qui est détenu par Geely a annoncé qu’il avait l’intention que les véhicules entièrement électriques représentent la moitié de ses ventes dès 2025.

En janvier dernier, Infiniti s’est engagé à offrir une variante électrifiée pour l’ensemble de sa gamme dès 2021. En pratique, cela signifie que la branche luxueuse de Nissan devrait proposer des versions hybrides, hybrides rechargeables ou même complètement électriques de ses nouveaux modèles.