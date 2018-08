ALÉNA: Ottawa pourrait faire des concessions sur la gestion de l'offre, des agriculteurs inquiets

Ottawa compte faire des concessions sur le système de gestion de l'offre dans le cadre du blitz de négociations qui s'amorcera mercredi en vue de conclure la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, a révélé le Globe and Mail.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien torontois mardi soir en se basant sur une source au fait de la stratégie canadienne de négociations, les négociateurs canadiens comptent offrir des concessions aux Américains sur la gestion de l'offre, dans l'espoir d'obtenir des compromis sur d'autres points litigieux.

Le système de gestion de l'offre en place au Canada permet de réguler, à l'aide de quotas de production et de droits tarifaires, les secteurs de l'industrie laitière, de la volaille et de la production d'œufs.

De nombreuses organisations agricoles se sont opposées à toutes concessions dans le domaine de la gestion de l'offre, notamment par crainte de voir plus de produits laitiers américains arriver sur les tablettes canadiennes, au détriment des producteurs locaux.

Le premier ministre Justin Trudeau avait pourtant assuré, pas plus tard que mardi, que son gouvernement n'a pas changé sa position et qu'il continuerait à défendre le système de gestion de l'offre.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est arrivée à Washington afin de prendre part aux prochaines rondes de négociations. Il s'agit d'un retour à la table pour le Canada, après que le Mexique et les États-Unis soient parvenus à s'entendre lors de discussions bilatérales sur les dossiers les opposants, particulièrement dans le domaine de l'automobile.

Des agriculteurs québécois inquiets

Des agriculteurs québécois sont sur un pied d'alerte en raison de la renégociation de l’ALÉNA. Au Québec, 83 000 emplois sont concernés par la gestion de l'offre. La province compte par moins de 5300 producteurs de lait, mais aussi 110 usines de transformation qui emploient des milliers de travailleurs.

«Alors si, en plus, il y a des produits américains qui rentrent sur le marché, ça sera des nouvelles concessions qu'on devra faire, donc des revenus de moins à la ferme», a expliqué Sébastien Robert, propriétaire de la ferme Robec.

Ce fermier installé en Montérégie appréhende déjà le pire des scénarios.

«Écoutez, on peut aller jusqu'à l'effondrement du système de gestion de l'offre, a-t-il dit. On ne sait pas ce qui est sur la table de négociation.»

Si les producteurs tiennent tant au système actuel, c'est parce qu'il limite la quantité de lait étranger qui est importée au Canada. Or, au cours des deux dernières années, cette quantité a augmenté avec les ententes de libre-échange transpacifique et avec l'Union européenne. Maintenant, avec la renégociation de l'ALENA, les producteurs craignent que les parts de marché du lait étranger continuent d'augmenter.

«Si on perd encore 3 % ou 4 % de notre marché, c'est énorme», a expliqué Guy Roy, copropriétaire de la ferme Roystein.

Pour ce producteur, l'industrie québécoise s'en trouverait complètement déstabilisée. «Ça grignote notre droit de produire. Automatiquement, ça grignote nos profits, a-t-il indiqué. C'est moins rentable pour nos investissements, tout ça. On n'est pas prêts à concéder rien.»

Si les fermes laitières américaines aspirent à un plus accès au marché canadien, il faut rappeler qu'elles reçoivent plus de 4 milliards $ en subventions publiques. Nos producteurs ne sont pas subventionnés, eux, et ils se fient à la gestion de l'offre.

«Les Américains ne font pas de concessions sur leur "farm bill", a soutenu Bruno Letendre, président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. On s'attend à ce que le gouvernement maintienne la ligne qu'il n'y a pas de concessions à faire. On veut garder notre marché. On veut juste nourrir notre monde.»

Il n'y a pas que les producteurs de lait qui sont touchés par la gestion de l'offre. Les producteurs d'oeufs et de volaille aussi et tous promettent de déployer des moyens de pression si le Canada y va de concessions.