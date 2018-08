Si ta femme devient une ennemie, c’est mauvais signe!

J’ai lu la lettre signée « Un homme battu moralement » qui se plaignait du traitement infligé par sa femme. Elle le dénigrait devant toute sa famille sans qu’il ne réagisse, parfois même en riant lui aussi des blagues méchantes qu’elle faisait sur lui. J’ai trouvé votre réponse adéquate et j’espère qu’il mettra vos conseils en pratique. Je vais vous raconter mon histoire pour qu’il comprenne l’urgence de réagir face à une situation humiliante qu’il contribue à perpétuer.

Ma fille avait15 ans quand elle m’a fait remarquer que sa mère était méprisante à mon endroit et que par mon comportement, je lui donnais l’impression d’être d’accord avec les platitudes qu’elle me lançait à tout propos. Ça m’a fait tout un choc. Je me rendais bien compte que sa mère était devenue de plus en plus cinglante envers moi depuis quelques années, mais comme je suis d’un naturel conciliant, je m’interdisais de lui en tenir rigueur en considérant que j’avais une part de responsabilité dans son attitude envers moi.

Mais quand ta propre fille te dit qu’elle te trouve mou d’accepter de te faire insulter par ta femme, ça te donne toute une décharge électrique. De peine et de misère, j’ai entrepris de parler à ma femme pour savoir pourquoi elle agissait ainsi. Elle a commencé par nier et par me clouer le bec chaque fois que j’abordais le sujet.

Puis une soir que nous revenions de chez des amis, une soirée pendant laquelle elle avait été particulièrement méchante, mais toujours sur le mode de l’humour, j’ai exigé des explications, ne serait-ce que pour faire honneur à ma fille. C’est là que le chat est sorti du sac. Elle avait un amant, et c’était sa façon de me dire qu’elle était malheureuse avec moi, sans me le dire clairement. Même si elle affirmait ne pas vouloir se séparer, être attachée à la belle vie que nous menions ensemble, je l’ai acculée au pied du mur en demandant le divorce. Je ne dis pas que le couple de monsieur en est rendu là, mais c’est à envisager comme possibilité.

Anonyme qui se respecte désormais

C’est intéressant de voir à quel point les enfants sont perspicaces sur ce qui se passe entre leurs parents, bien que j’imagine le choc que ça crée de se faire dire ainsi ses vérités en face, alors qu’on n’en était même pas conscient. Effectivement le partage financier d’un divorce en rebute certains, de peur de perdre une certaine qualité de vie. Mais la paix d’esprit vaut mille fois plus que l’argent.