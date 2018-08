Signé Bruny Surin

Tout le monde connaît Bruny Surin pour ses performances comme athlète, mais connaissez-vous l’homme d’affaires ? En 2009, il s’est lancé dans une grande aventure, soit celle de créer une ligne de vêtements sport à son nom et à son image.

À l’occasion du lancement de ses nouvelles collections d’automne pour femmes, hommes et enfants, j’ai eu la chance de jaser mode avec notre champion, ainsi qu’avec Chloé Mérineau, la vice-présidente en création chez JCorp, le manufacturier de la collection Bruny Surin.

1. Comment vous êtes-vous intéressé à la mode ?

Bruny Surin : Je m’intéresse à la mode depuis l’enfance. Ma mère était couturière et confectionnait les vêtements que je portais pour aller à l’école. Depuis, j’ai toujours fait attention à ma tenue vestimentaire. J’ai également eu la chance au cours de ma carrière d’être sollicité par de grandes marques comme Nike et Hugo Boss, ce qui a affiné mon œil et mes goûts.

2. Quelle est votre implication dans cette collaboration avec les magasins Aubainerie ?

Bruny : Comme la marque porte mon nom, elle est aussi totalement à mon image. Nos créations sont donc réalisées en fonction d’un athlète qui vise la performance, tout en demeurant accessibles à tous.

J’ai également un peu un rôle d’influenceur, puisque je dispose d’une certaine visibilité dans les médias et auprès du public. J’essaie constamment d’augmenter la curiosité envers la marque.

3. De quelle façon votre famille est-elle impliquée dans cette collaboration ? Photo courtoisie

Bruny : Toute la famille est impliquée dans la collection. Mêmes petites, mes filles portaient mes vêtements en jouant au tennis au parc Jarry. Elles ont de l’intérêt et me donnent beaucoup de rétroaction. L’une d’entre elles, Kimberley-Ann, est même aujourd’hui mannequin pour la collection.

4. Quelles sont les tendances de la prochaine collection automne ?

Chloé Mérineau : Du côté masculin, on joue dans toutes les palettes de gris, les couleurs monochromes. On y a ajouté un gris bleu et un rouge brique pour aller chercher une teinte de couleur.

Du côté féminin, on axe beaucoup sur l’effet marbré, l’effet cuir et les matières qui ont de la brillance. Les kakis sont très présents, ainsi que le noir. On y a joint une couleur rosée pour adoucir le tout.

5. Comment ça se passe, développer une collection avec Bruny Surin ?

Chloé : C’est un pur bonheur ! On ne travaille pas sous pression et on échange constamment. Bruny récolte beaucoup d’informations à travers ses conférences et les gens à qui il partage le produit. Il le porte aussi. Lorsqu’un modèle ne lui convient pas, il nous en fait immédiatement part et nous modifions nos patrons en conséquence. On s’assure toujours qu’il ait envie de le porter, de le vivre, d’en parler et de le partager.

♦ Les collections de Bruny Surin se veulent accessibles, tout en offrant le même gage de qualité que les grandes marques. Des collections pour toute la famille qui sont en vente dans les magasins Aubainerie, une des plus grandes chaînes québécoises.

Collection pour femmes Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Collection pour garçons Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Collection pour hommes Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie

