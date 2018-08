SLAV et Kanata: Lisée ouvert à l'aide de l'État pour les œuvres culturelles controversées

QUÉBEC – Jean-François Lisée ouvre la porte à un appui de l’État pour des œuvres culturelles controversées, qui ne réussissent pas à trouver du financement.

La saga qui a forcé cet été l’annulation des spectacles SLAV et Kanata de Robert Lepage s’est invitée dans la campagne électorale. Le chef péquiste, qui présentait mardi sa plate-forme culturelle à Québec, a dénoncé la censure qui brime la liberté de créer.

S’il avait été premier ministre au moment de cette polémique, M. Lisée aurait demandé à son gouvernement d’aider Robert Lepage à trouver des producteurs prêts à le financer. Plus encore, il n’exclut pas qu’un gouvernement du Parti québécois soutienne des œuvres qui ne trouvent pas de financement, comme ce fut le cas de Kanata, qui est passée à la trappe en raison d’accusations d’appropriation culturelle.

«Le premier geste serait de chercher et de trouver un autre producteur privé et, j’en suis certain, la controverse paie. Il y a beaucoup plus de personnes qui voudraient un billet de Kanata maintenant qu’en juin, et je pense qu’on pourrait faire un gros profit avec ça», a-t-il confié aux journalistes, au théâtre La Bordée.

«SLAV et Kanata, le fait que ces productions ne sont pas disponibles pour le public, pour la critique, pour la conversation, est un recul vraiment inacceptable de la liberté artistique, a-t-il insisté. Ce qu’on a appris pendant cette controverse, c’est que le Conseil des arts du Canada, avec notre argent, un dollar sur cinq dépensé par le Conseil des arts du Canada ce sont les Québécois qui l’envoient, censure».

Il a ajouté que les nations autochtones ont par ailleurs raison de dire qu’ils ne sont pas suffisamment représentés dans la culture québécoise. «Ils ont raison, et c’est le rôle de l’État de rétablir l’égalité, de rétablir l’équité, et il y a au Conseil des arts du Québec, à la SODEC, des programmes pour faire surgir plus de créateurs de la minorité et des nations autochtones du Québec et c’est très bien. Ces créateurs-là ne doivent pas être soumis à la censure non plus».