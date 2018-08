Sourires forcés

Une poignée de main expéditive, un regard furtif et un sourire forcé. On savait que Marc Bergevin et Max Pacioretty étaient à couteaux tirés. On était loin de se douter que leur relation s’était à ce point envenimée.

En fait, les salutations entre le directeur général du Canadien et son capitaine furent si brèves que le photographe du Journal a à peine eu le temps d’immortaliser le moment.

Il a fallu que le chroniqueur Rodger Brulotte intervienne pour que Bergevin et Geoff Molson prennent la pose en compagnie de Pacioretty afin de garder un souvenir de leur présence au troisième tournoi de golf annuel du capitaine du Canadien, mardi, au club La Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie.

« Tout va bien », a pourtant insisté Pacioretty, quelques instants plus tard, à propos de sa relation avec Bergevin.

Et ce n’était là que le premier des quelques beaux malaises dont il a été possible d’être témoin au cours de la matinée.

Photo Martin Alarie

Bon pour Carey, pas pour Max

La présence conjointe de Molson et Bergevin sur le podium pour s’adresser aux médias en fut un autre. Une mêlée d’à peine trois minutes durant laquelle les deux hommes ont vanté les bienfaits de cet événement caritatif et des fondations à qui il vient en aide : la Fondation des Canadiens pour l’enfance et celle de Max Pacioretty.

Et lorsqu’est venu le temps de parler de l’éléphant dans la pièce, soit la situation contractuelle de l’Américain, Bergevin s’est rabattu sur son cliché habituel.

« Je ne parle pas de négociation de contrat sur la place publique. Je ne l’ai jamais fait », a soutenu le directeur général.

On peut comprendre un tel discours lorsqu’il est question d’un joueur marginal, mais il s’agit ici du capitaine de l’équipe.

D’ailleurs, Bergevin ne s’était pas gêné pour livrer ses intentions au sujet du gardien Carey Price lors du bilan de fin de saison suivant l’élimination face aux Rangers de New York, en avril 2017.

« On va trouver une façon de s’entendre et on va tout faire pour le garder à Montréal, probablement pour le reste de sa carrière », avait-il alors déclaré.

La vérité, c’est que des pourparlers entre Pacioretty et le Canadien sont au point mort. Du moins, c’est ce qu’a affirmé le numéro 67 une fois sur le podium.

« À ce que je sache, il n’y en a pas », a lancé le capitaine.

Une information confirmée en fin de matinée, mardi, par son agent.

Toujours pas d’offre

« Il y a eu plusieurs discussions au cours des deux derniers mois, mais aucune négociation pour un nouveau contrat. Montréal ne nous a pas fait d’offre », a écrit Allan Walsh sur son compte Twitter.

Voilà ce qui expliquerait l’organisation tardive de ce tournoi. Un événement qui se tient, habituellement, au club de golf Islesmere, à Laval.

« On voulait attendre à la toute dernière minute au cas où quelque chose se produirait [lire : une transaction]. Une fois les invitations envoyées, les réponses furent expéditives et nombreuses, a-t-il soutenu, faisant référence aux réponses de Molson, Bergevin et Claude Julien. En tant que capitaine de cette équipe, c’est mon devoir de remettre à la communauté chaque fois que je le peux. »

Il n’y a pas à dire, Martin Matte aurait du matériel pour tout un épisode.

La vie continue pour Pacioretty

SPO - TOURNOI DE GOLF DE MAX PACIORETTY Photo Martin Alarie

Max Pacioretty aimerait bien poursuivre sa carrière à Montréal. Après tout, il est l’un des rares joueurs qui ne sont pas originaires de la métropole québécoise à y passer ses étés. Malgré tout, il assure ne pas avoir fait trop de cas de sa situation contractuelle.

« C’est la vie. Tout ne se passe pas toujours sans embûche », a souligné l’athlète de 29 ans.

À juste titre, le capitaine du Canadien a souligné qu’il n’est pas le premier et qu’il ne sera pas le dernier à passer à travers ce type d’incertitude.

« Il arrive souvent qu’on me demande si je trouve cette situation étrange. Pourtant, il y a un paquet de joueurs qui la vivent chaque saison aux quatre coins de la ligue. La mienne est amplifiée en raison du marché dans lequel on se trouve et de mon rôle au sein de l’équipe. »

Un jour à la fois

Puisque les pourparlers sont au point mort entre les deux parties, Pacioretty amorcera le camp d’entraînement et, possiblement, la prochaine saison sans connaître son avenir à compter de juillet. Encore une fois, l’Américain préfère adopter une attitude zen.

« Je prends les jours un à la fois. Ça ne m’inquiète pas du tout. J’ai une belle vie. Je suis privilégié. Je vis de ce que j’aime faire et j’ai une famille splendide », a indiqué Pacioretty, qui deviendra prochainement le père d’un quatrième garçon.

D’ailleurs, Marc Bergevin a mentionné qu’il s’attendait à ce que son capitaine soit présent dès le début du camp « comme tous les autres joueurs ».

Le contraire serait surprenant. Après tout, il reste un an à l’entente de Pacioretty. Ce n’est pas comme s’il était sans contrat.

Walsh, un ami de la famille

Néanmoins, l’ailier a préféré confier la négociation de sa prochaine entente à Allan Walsh, tournant ainsi le dos à Pat Brisson, son conseiller des cinq dernières années.

Une nouvelle tombée sensiblement au même moment où l’on apprenait l’existence d’une transaction avortée impliquant Pacioretty, entre le Canadien et les Kings.

Le choix de premier tour du Canadien en 2007 n’a pas voulu donner de précisions, se contentant de mentionner qu’il avait agi ainsi pour des raisons personnelles.

« Je connais Allan depuis un bon bout de temps. Il a toujours été un ami de la famille. Je sentais que le temps était approprié pour qu’il prenne les rênes et qu’il m’aide pour mon avenir. »

Tout le gratin

En plus de Geoff Molson, Bergevin et Claude Julien, Dominique Ducharme et Luke Richardson (les deux nouveaux adjoints de Julien) ainsi que Kirk Muller étaient sur place.

Joël Bouchard et ses assistants, Alexandre Burrows et Daniel Jacob, représentaient le Rocket de Laval.

Chez les joueurs, Jonathan Drouin, Jeff Petry, Nicolas Deslauriers, Phillip Danault, Xavier Ouellet, Charles Hudon et Paul Byron y étaient. On a même vu Nathan Beaulieu.