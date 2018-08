Trois-Rivières: les taxis souhaitent un meilleur accès à l'amphithéâtre Cogeco

TROIS-RIVIÈRES – Les chauffeurs de taxi de Trois-Rivières déplorent qu'il soit difficile d'accéder à l'amphithéâtre Cogeco, les soirs d'événements, afin d'aller chercher des clients.

«On veut récupérer les clients, mais on n'a pas accès», a dénoncé le directeur de Taxi Coop, René Beaudoin.

Afin de faciliter la vie aux automobilistes au moment de quitter l'amphithéâtre, l'avenue des Draveurs, qui mène à l'infrastructure, prend une configuration à sens unique quelques minutes avant et après la fin des événements.

«On évacue le site en 18 minutes. Les taxis peuvent entrer avant ou après, a expliqué le directeur de la Corporation de l'amphithéâtre Cogeco, Steve Dubé. Il faut vivre avec le site qu'on a. On fait le maximum pour accommoder les gens.»

Notre-Dame-de-Paris débarque

Les chauffeurs de taxi risquent d'ailleurs d'être occupés pendant les prochains jours alors que la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris s'amènera sur la scène de l'amphithéâtre Cogeco dès mercredi pour la première de quatre représentations à Trois-Rivières.

Mardi, des techniciens mettaient les dernières touches au décor de la production. Une quarantaine de techniciens travaillent sur cette méga production.

«Dès dimanche, des techniciens travaillaient pour préparer l'arrivée de l'équipe de Notre-Dame-de-Paris», a précisé Steve Dubé.



La comédie musicale met en vedette Daniel Lavoie, Martin Giroux, Hiba Tawaji et Valérie Carpentier



Cette dernière «était très nerveuse, mais on a travaillé et elle m'a impressionné», a raconté le metteur en scène, Gilles Maheux.



En 20 ans, la production a été vue par 12 millions de spectateurs à travers le monde. Pourtant, on promet que celle qui sera jouée figurera parmi les meilleures représentations.



«Je suis confiant et heureux de venir au Québec avec cette gang-là parce que, pour moi, c'est une des top 3 en 20 ans», a ajouté Gilles Maheux.

Des représentations se tiendront mercredi, jeudi, vendredi et samedi.