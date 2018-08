Un guide voyage hors de l’ordinaire

Kathryne Lamontagne ne voulait pas écrire un guide voyage. Elle ne voyait pas non plus l’intérêt de simplement relater les aventures vécues avec son copain pendant trois mois et demi en Asie. Mélanger les deux alors ? Là, ça devenait intéressant.

C’est ainsi qu’est né 105 jours en Asie, seconde publication de notre collègue reporter au Journal de Québec après son ouvrage judiciaire Le dernier procès – L’affaire Jacques Delisle, paru en 2014.

« Des guides de voyage, il y en a de très bons et je n’ai pas la prétention d’être Lonely Planet. Et juste raconter ce qu’on a vécu, ç’aurait été vain. En mixant les deux, ça nous permettait de relater nos bons et nos mauvais coups. On le dit quand on s’est fait avoir, ça va éviter aux lecteurs de faire les mêmes erreurs que nous. »

Découverte

Globe-trotter, Kathryne Lamontagne n’envisageait cependant pas de transformer son périple de jeunes trentenaires en bouquin quand elle est partie avec son amoureux Michaël Brais à la découverte du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, du Myanmar et du Japon, à l’hiver 2017.

Elle en avait néanmoins glissé un mot à son contact chez Trécarré, qui lui a finalement passé la commande... à 24 heures de son départ.

« Heureusement, j’avais déjà fait beaucoup de recherches avant de partir », raconte-t-elle.

Pour celle qui gagne sa vie à raconter les histoires des autres, dévoiler une partie de son intimité à travers ses histoires de voyage représentait toute une nouveauté.

« Ça m’a demandé une bonne dose d’humilité. À plusieurs reprises, je me suis demandé si ça allait intéresser les gens. Or, le projet est devenu plus grand que nous. »

Pour preuve, cette page Facebook, créée pour tenir les proches au courant de leurs péripéties asiatiques, que de parfaits inconnus se sont mis à fréquenter.

Pour tous les voyageurs

Ce 105 jours en Asie, la reporter, inspirée par les récits de Bruno Blanchet, l’a voulu utile pour tous les types de voyageurs. Autant pour l’aguerri, qui pourrait se rappeler des souvenirs d’un périple en Asie ou avoir la piqûre pour une nouvelle destination, que pour le timide qui n’a encore jamais osé.

« On va peut-être lui donner le coup de pied qui lui manque pour partir », dit-elle, convaincue que le continent asiatique n’a rien d’inaccessible. « C’est facile d’y voyager. Nous y sommes allés 105 jours, mais ce n’est pas obligatoire de partir aussi longtemps. C’est aussi possible de faire les trois semaines qu’on a faites dans un pays ou les deux semaines qu’on a passées ailleurs. »

105 jours en Asie est en vente en librairie