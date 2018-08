Une idée qui ne tient pas la route

Jean-François Lisée est une machine à idées.

Tu lui tires l’oreille gauche, tu appuies sur son nez, et paf ! il te sort une idée.

Il est à la politique ce qu’Elton John est au Top 40.

Une usine.

L’ÉTAT EST LÀ !

Sa dernière idée en date ? L’État québécois va créer une application mobile « à la Tinder » pour encourager les gens à faire du covoiturage.

Vraiment ?

On a vraiment besoin de l’État pour ça ? C’est le rôle de l’État, de créer des applications mobiles ?

Ben coudonc.

Chaque fois qu’un citoyen utilisera cette application pour se déplacer aux heures de pointe, tant pour l’aller que pour le retour, il recevra une prime de quatre dollars la première année, et de trois dollars les années subséquentes.

Eh oui : l’État va subventionner les gens qui utilisent une application !

Décidément, on n’arrête pas le progrès, au Québec... Quand vient le temps d’imaginer de nouvelles façons d’impliquer l’État dans notre vie quotidienne, on carbure ! On percole !

QUELQUES PROBLÈMES

Je ne suis pas un expert en informatique, mais quelques questions me viennent à l’esprit...

1. L’État va faire comment pour vérifier que l’automobiliste a bel et bien pris le passager avec lui ?

Après tout, ce n’est pas parce que je contacte une fille sur Tinder que je vais nécessairement coucher avec elle.

2. Julien sort avec Juliette. Tous les deux utilisent l’application Lisée. Juliette dit qu’elle fait du covoiturage avec Julien tous les jours (elle empoche donc huit dollars par jour — 2 x 4). Et Julien dit qu’il donne un lift à Juliette tous les jours (il empoche donc lui aussi huit dollars par jour). Ce qui fait 80 $ par semaine pour le couple. Mais dans le fond, Juliette et Julien ne font pas de covoiturage. Elle prend son auto et il prend la sienne.

Comment l’État va faire pour empêcher ce genre d’arnaque ? On va embaucher des inspecteurs ?

3. Si les « p’tits vite » en informatique sont capables d’entrer dans le serveur de la NASA, ils vont être capables de créer de faux comptes Lisée qui leur permettront de dire qu’ils font du covoiturage deux fois par jour alors qu’il n’en est rien.

Là encore, l’État va empêcher ça comment ?

LE MODÈLE QUÉBÉCOIS

L’État canadien n’est même pas foutu de créer un registre des armes à feu ou un système de paie qui fonctionne, et le Québec va gérer une application de covoiturage ? Bien tiens. Après deux jours, ça serait la panique totale. On va pouvoir s’arranger avec nos amis et dire qu’on fait du covoiturage, alors qu’on prend chacun notre auto... C’est pour ça qu’on a fait la Révolution tranquille, au Québec ? Pour que l’État puisse créer des applications mobiles ? Comme l’écrivait mon confrère Antoine Robitaille sur son blogue hier : « À ce rythme, un parti nous promettra bientôt de venir nous faire couler un bain, de sortir nos vidanges ou de tondre notre gazon... »

On dirait qu’au Québec, il n’y a jamais assez d’État.

À quand une application qui nous permet de savoir, en temps réel, comment l’État utilise notre argent ?