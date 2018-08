Une liste nouveau genre

Clairement, la liste d’épicerie de Régis Labeaume s’est déjà avérée beaucoup plus revendicatrice et haute en couleur.

Il fut un temps où le maire de Québec n’y allait pas de main morte dans ses demandes aux gouvernements, qu’il soit fédéral ou provincial. Ces grands projets qu’il a réclamés au fil des ans ont fait sa renommée chez ses supporteurs, autant qu’ils ont mené ses adversaires à le vilipender et à dénoncer ses idées de grandeur et ses « dépenses folles ».

Au fil des ans, M. Labeaume s’est battu pour un Super PEPS, l’agrandissement du Musée national des Beaux-Arts, un train à grande vitesse, un centre de prédédouanement pour l’aéroport de Québec, un centre de glace, une salle de spectacle pour Robert Lepage, un amphithéâtre, et j’en passe. On parlait même des 12 travaux du maire.

En 2011, il a poussé l’audace jusqu’à demander pour 30 milliards de dollars de projets pour Québec, à l’élection fédérale. Les conservateurs, menacés après le refus de leur chef Stephen Harper de participer au financement de l’amphithéâtre, lui avaient alors reproché son zèle. Je me souviens à quel point Josée Verner était furieuse de voir ses adversaires nager dans les promesses.

Force est de constater que pour la plupart de ces projets, M. Labeaume peut dire mission accomplie. Non pas qu’il les ait réalisés à lui seul, loin de là, car il a fallu l’aval et la contribution des gouvernements supérieurs pour y parvenir. Néanmoins, son poids politique et ses démarches répétées ad nauseam ont certainement pesé dans la balance. Il faisait d’ailleurs rager d’autres maires, qui se sont mis à leur tour à présenter des listes d’épicerie.

Problème criant

Les seules fois où le maire avait choisi auparavant de miser sur autre chose que des projets, c’est lorsqu’il a pris le bâton de pèlerin pour mener la bataille des fonds de retraite. Ou lorsqu’il a réclamé un statut particulier pour la capitale nationale. Là encore, il a eu gain de cause.

On verra s’il y parviendra cette fois, alors qu’il réclame l’aide des partis provinciaux pour venir à bout du manque criant de main-d’œuvre à Québec. Il en fait l’élément central de sa liste très terre à terre, même s’il y a inclus aussi certains projets.

Est-ce à dire que le maire de Québec en a fini des idées de grandeur ? Ici aussi, l’avenir nous le dira, mais M. Labeaume a néanmoins choisi de miser sur une demande des plus à propos. Cet été, au plus fort de la saison touristique, ces problèmes de main-d’œuvre ont été omniprésents dans l’actualité. Dans le secteur de la restauration, des propriétaires sont contraints de fermer leur établissement certains jours par manque de personnel.

Dans le milieu des affaires, on ne parle à peu près que de ça à Québec. Le problème existait déjà il y a 10 ans, mais il s’est aggravé de façon considérable. Des dirigeants d’entreprise font l’impossible dans l’espoir de dénicher du personnel. Ils doivent retarder des projets, ou fermer leurs portes.

Le défi est immense et le maire s’y intéresse depuis des années. Sur cette question toutefois, il est bien loin d’avoir eu gain de cause jusqu’à présent.