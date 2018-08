Une vague de chaleur sur le sud du Québec

MONTRÉAL – La journée de mardi sera la plus chaude et la plus humide de la semaine pour le sud du Québec, où les températures approcheront les 30 °C et où l’indice humidex atteindra près de 40 dans l’après-midi.

Environnement Canada a d’ailleurs lancé des avertissements de chaleur pour les secteurs de Drummondville, des Bois-Francs, de l’Estrie, de Lachute, de Saint-Jérôme, de Lanaudière, de Montréal, de Laval, de la Vallée-du-Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de Vaudreuil, de Soulanges et de Huntingdon.

«Les conditions demeureront inconfortables la nuit prochaine avec une température minimale légèrement au-dessus de la barre des 20 °C. Une amélioration est prévue jeudi avec des températures près des normales saisonnières», a indiqué l’organisme fédéral, tôt mardi matin.

Les personnes âgées, les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes qui travaillent à l’extérieur et celles qui souffrent de maladies chroniques sont notamment plus à risque d'éprouver des malaises provoqués par la chaleur.